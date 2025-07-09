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Balıkesir Büyükşehir’de ilk defa İSG Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Balıkesir Büyükşehir’de ilk defa İSG Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde Asıl İşveren-Alt İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) koordinasyon toplantısının ilki gerçekleştirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin katıldığı toplantıda yıllık çalışma planları değerlendirilirken iş kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili güncel bilgilendirmeler yapıldı.

Çalışanların sağlığına ve güvenliğine öncelik veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla düzenli eğitimlerle personelin donanımı artırılıyor. Asıl işverene bağlı İSG profesyonelleri ile alt işverene bağlı İSG profesyonellerini aynı çatı altında buluşturan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) koordinasyon toplantısının ilki gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak çalışan İş Güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personellerinin katılım sağladığı toplantıda iş kazası ve meslek hastalıkları ile yıllık çalışma planlarının değerlendirmeleri yapıldı.

KURUM İÇİ İSG KÜLTÜRÜ GÜÇLENİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdür Vekili Yalın Tolga Kaman yaptığı konuşmada teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki çalışmalarda koordinasyon ve sürekliliğin sağlanacağını söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamayla çalışanlarının güvenliğine öncelik veren, önleyici yaklaşımıyla hareket eden ve kurum içi İSG kültürünü güçlendiren bir sistemin temellerini atmaya devam ediyor.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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