Balıkesir Büyükşehir'den çiftçilere marul fidesi desteği

Tarımsal potansiyeli artırmak ve çiftçilerin omuzlarındaki yükü hafifletmek için çiftçi desteklerini aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yüzde 75 belediye katkılı marul fidesi desteği sağlıyor. Çiftçiler bu destekten yararlanmak için 5 Eylül’e kadar başvuruda bulanabilecekler.

Geniş coğrafyası ve benzersiz iklim özellikleriyle ürün çeşitliliğinin yüksek olduğu kentte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde çiftçi destekleri sürüyor. “Çiftçimiz üretecek, Balıkesir’imiz kazanacak” sloganıyla Balıkesir’deki tarımı Türkiye çapında bir model haline getiren Başkan Akın, sera üreticilerinin üretim maliyetini azaltmak amacıyla yüzde 75 belediye katkılı marul fidesi desteğini başlatıyor. Sera üreticilerini desteklemek ve tarımsal potansiyeli değerlendirmek için marul fidesi dağıtımı yapacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle çiftçinin eli güçlenirken, üretim kalitesinin de artması hedefleniyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 5 EYLÜL!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleşecek marul fidesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerinde seracılık yaptığının gözükmesi gerekiyor. Bu şartı sağlayan üreticiler, https://basvuru.balikesir.bel. tr/Fide adresinden 05 Eylül 2025 tarihi saat 17.00’ye kadar bilgi alıp başvurularını gerçekleştirebilecekler.

