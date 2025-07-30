Balıkesir Büyükşehir’den Çocuklara Fırsat Eşitliği Sağlayan Atölyeler

Çocuk dostu bir kent oluşturma hedefiyle eğitimden sosyal aktivitelere kadar her alanda başarılı çalışmalara imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde BALMEK’te açılan ücretsiz yaz kursları öğrencileri de aileleri de sevindirdi. Ücretsiz kurslarda yeteneklerini geliştirme fırsatı bulan çocuklar, tatillerini de değerlendiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) bünyesinde açılan çocuk atölyelerinde resimden halk oyunlarına, akıl ve zekâ oyunlarından piyano eğitimine kadar pek çok branşta ücretsiz kurslar, çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü (BALMEK) koordinesinde başlatılan atölyelerde 8-18 yaş arasındaki öğrenciler yeteneklerini geliştiriyor. Ailelerin omuzlarındaki maddi yükü hafifleten Başkan Akın, ücretsiz kurslarla çocukların ilgi alanlarına yönelik atölyelerde, uzman eğitmenler eşliğinde dersler almasına imkân tanıyor. Diğer kurslar için başvurular sürerken 8-18 yaş arasındaki öğrenciler, 0266 241 58 41 iletişim numarasından kayıt oluşturulabiliyorlar.

“ÇOCUĞUMUN MÜZİĞE İLGİSİ VARDI”

Çocuğunu piyano kursuna yazdırdığını ve eğitimlerden çok memnun kaldığını söyleyen Recep Ermiş, “Çocuğumun müziğe karşı bir ilgisi vardı. Yaz aylarını da bu anlamda değerlendirmek istedik. Şu an kurslar da gayet iyi gidiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a bu imkânı sağladığı için teşekkür ederiz.” İfadelerini kullandı.

“BU KURSU ÇOK SEVDİM”

BALMEK’in piyano kursunda eğitim aldığını söyleyen Deren Kara, “Annemle babam beni piyano kursuna yazdırdı. Piyano çalmayı öğrenince çok sevindim ve bu kursu çok sevdim. Artık ilk şarkımı çalmayı da öğreniyorum ve çok da mutluyum. Ahmet Başkan’ıma teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

“ÖZEL KURSLAR AŞIRI PAHALI”

Özel kursların ücretlerinin çok yüksek olduğunu, Büyükşehir Belediyesi’nin ise aynı kalitede ücretsiz kurslar verdiğini söyleyen Elif Ahsen Durmaz, “Ben aslında özel kurslara gidecektim ama orası aşırı pahalı oluyor. Buraya herhangi bir ücret ödemiyoruz. Çok memnunum ve çok ilgileniyorlar. Bize gitar öğreten öğretmenlerimize ve Ahmet Akın’a teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

“GİTAR KURSUNDAN ÇOK MEMNUNUM”

Müziğe yeteneği olduğunu ve gitar kursunda eğitim aldığını söyleyen Ege Salı, “Ben gitar kursuna gelmeyi çok istedim. Babam gitar kursu açılır açılmaz beni buraya yazdırmak istedi. Burada çok iyi hocalar varmış. Çok memnunum ben de. Ahmet Akın, size çok teşekkür ederim burayı açtığınız için. Babama da beni bu kursa yazdırdığı için çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

“AHMET AKIN BAŞKAN’IMA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Kurslarda eğitim alan öğrencilerden Derin Güneş, “Buraya annem sayesinde başvurdum. Annem sosyal medya hesaplarından takip ediyordu. Kurslarla da aram çok iyi, 6-7 kursa gidiyorum. Bu hizmeti sağlayan ve başarılı bir yolda ilerleyen tüm hocalarıma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Resim kursunda eğitim alan öğrencilerden Naz Yılmaz, “Resim yapmayı seviyorum. Ahmet Akın Başkanım, bize bu imkânları verdiğin için teşekkür ederim.” diyerek memnuniyetini dile getirdi.