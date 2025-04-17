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Balıkesir Büyükşehir’den çocukların hayal gücünü geliştiren etkinlik

Balıkesir Büyükşehir’den çocukların hayal gücünü geliştiren etkinlik
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyi Çocuk Meclisi organizasyonuyla gerçekleşen mandala eğitimine katılan çocuklar eğlenceli ve öğretici bir ortamda bir araya gelirken sanatsal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın çocuk dostu bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda kurulan Balıkesir Kent Konseyi Çocuk Meclisi, çocuklara yönelik eğitici ve öğretici faaliyetlerine devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıklarını sürdüren Balıkesir Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Dünya Sanat Günü kapsamında kültür, sanat ve turizm çalışma grubu tarafından düzenlenen mandala eğitiminde 6-13 yaş arası 20 çocuğu bir araya getirdi. Çocuklarda sakinleştirici etkiye sahip olan mandala, odaklanmayı da artırıyor.

 HAZIRLANAN MANDALALAR 23 NİSAN’DA SERGİLENECEK

 Etkinlikte sanatsal ifade becerilerini geliştirme şansı bulan çocukların hayal dünyalarıyla renklendirdiği mandalalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sergilenecek. Sanatın birleştirici gücüyle çocukların yaratıcılıklarını destekleyen Balıkesir Kent Konseyi, şehrin geleceğinde çocukların da söz sahibi olabilmesi için sanattan spora her alanda çocuklara yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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