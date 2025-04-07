Balıkesir Büyükşehir'den Gömeç'e yeni içme suyu hattı

Sürdürülebilir su yönetiminde çevreye duyarlı ve ihtiyaca uygun hizmetler üreten Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Gömeç’te sürekli arıza yapan içme suyu hattını değiştirdi. Süreci yakından takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde gerçekleşen çalışmalar sayesinde vatandaşlara kesintisiz su sağlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde şehrin sürdürülebilir su yönetiminde çevreye duyarlı ve topluma değer katan hizmetler üretmeye devam ediyor. Vatandaşların uluslararası standartlarda sağlıklı içme suyuna erişebilmeleri için 7 gün 24 saat hizmet veren BASKİ ekipleri, Gömeç’te sürekli arıza yapan ve bölgede su kesintilerine neden olan içme suyu hattını değiştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sorunun çözümü için talimat vermesiyle başlayan çalışmalar kısa sürede tamamlandı.

BAŞKAN AKIN SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Sağlıklı içme suyunu kesintisiz olarak abonelerine ulaştıran BASKİ Genel Müdürlüğü; Burhaniye ilçesi sınırları içerisinde yer alan Pelitköy bölgesinden geçen Gömeç merkez ve sahil bölgesi ile Karaağaç Merkez ve sahil bölgelerine içme suyunu sağlayan, uzun yıllardır kullanılan ve sürekli arıza oluşan ana içme suyu şebeke hattının deplase çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda bölgede yaşanan sorunu yakından takip eden ve kısa sürede çözülmesi için talimat veren Başkan Akın, Gömeçlilerin sorununu anında çözüme kavuşturdu.

ZEHİR SAÇAN ASBESTLİ BORULAR DEĞİŞTİRİLDİ

Gömeç’te yaklaşık 45 yılı aşkın süredir kullanılan ve zehir saçan asbestli borular, BASKİ ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucu değiştirildi. Son derece kanserojen olan ve vücuda temas ettiğinde başta kanser olmak üzere çok sayıda hastalığa sebebiyet veren ve sürekli arızalanan asbestli boruları değiştirerek su kayıplarının da önüne geçti.

ÖZTÜRK: VATANDAŞIMIZA KESİNTİSİZ SU SAĞLANACAK

Halkın kesintisiz ve sağlıklı suya ulaşması için bölgede kapsamlı bir çalışma başlattıklarını dile getiren BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Gömeç merkez ve sahil bölgesi ile Karaağaç Merkez ve sahil bölgelerine içme suyunu sağlayan ana içme suyu şebeke hattının çok eski olması ve çok sık arızaların meydana gelmesi sebebiyle bölgede sürekli su kesintileri oluşmaktaydı.Yeni hat imalatına kısa bir süre önce başladık ve bitirdik. Artık vatandaşımıza kesintisiz su sağlanacaktır. Ana içme suyu hattındaki deplasenin yanında bu hatta bağlı yan hatlarda da değişimler yapılmış olup, Gömeç ilçemizde alt yapı çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir.”