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Balıkesir Büyükşehir’den Milli Sporculara büyük ödül

Balıkesir Büyükşehir’den Milli Sporculara büyük ödül
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Balıkesir’in uluslararası arenada göğsünü kabartan Milli Sporcular; Yasemin Adar Yiğit ile Esra Yıldız Kahraman’a para ödülü verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi’nde, Balıkesir’in uluslararası arenada göğsünü kabartan Milli Sporcularına destek ödemesi için oy birliğiyle karar alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından verilen önerge doğrultusunda gündeme alınan madde, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Romanya’nın Bükreş Kenti’nde gerçekleştirilen 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Kadınlar Serbest Stil 76 kilo final maçında rakibini yenerek yedinci kez Avrupa Şampiyonu olan Yasemin Adar Yiğit’e 1 milyon beş yüz bin lira para ödülü verilecek. Tayland’da düzenlenen Dünya Olimpiyat Kota Elemelerinde Kadınlar 57 kiloda mücadele ederek 3 maçın 3’ünü de kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Boksörü Esra Yıldız Kahraman’a da 1 milyon lira para ödülü verilecek.

 

Etiketler bakırköy bakırköy belediyesi ali talip özdemir
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