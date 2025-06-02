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Balıkesir Büyükşehir’den muhtarlarla yakın temas

Balıkesir Büyükşehir’den muhtarlarla yakın temas
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın halka eşit ve adil hizmet anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında ilçe ilçe gezerek muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremitli muhtarlarla bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halkın her kesiminin ihtiyaçlarını dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla il merkezinden kırsal mahallelere kadar her noktada çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Akın liderliğinde muhtarlarla yakın temasta olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu kez Edremit’teki muhtarlarla bir araya geldi. Mahalle mahalle gezerek halkın öncelikli ihtiyaçlarını belirleyen Muhtarlık İşleri Dairesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu’nun başkanlığında Edremit’te muhtarlarla buluştu. Edremit’te gerçekleşen Muhtarlar Buluşması, Edremit halkının sesini duyurmak adına önemli bir adım oldu. Edremit’te gerçekleşen Muhtarlar Buluşması’nda Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu’nun yanı sıra Edremit Belediye Başkan Vekili Coşkun Taşkın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Koordinatörü Yurt Yıldırım, daire başkanları, şube müdürleri ve mahalle muhtarları yer aldı.

KALICI ÇÖZÜMLER BULUNACAK

Toplantıda mahallelerin altyapı, ulaşım, yol bakım ve onarım gibi öncelikli konuları ele alındı. Muhtarların yaşadıkları bölgelerle ilgili sorun ve talepler dinlendi. Halkın sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler bulmanın yolları konuşuldu. İstenilen talepler değerlendirilerek uygun şartlarda çözümler sunulması için muhtarlarla birlik ve beraberlik içinde çalışmalar gerçekleştirileceği belirtildi.

‘HER ZAMAN BİR ARADA OLACAĞIZ’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın selamları ile Edremitli muhtarlarla buluşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, ‘Muhtarlarımız ile her zaman bir arada olacağız. Halkın ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan talepler doğrultusunda muhtarlarımız ile görüşüp aksiyon almaya devam edeceğiz.’ diye konuştu.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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