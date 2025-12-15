  1. Anasayfa
  Balıkesir Büyükşehirden özel gereksinimli bireylere 5.000 TL nakdi destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yılda özel gereksinimli dar gelirli vatandaşlara 5.000 TL nakdi destek sağlanacak. Destekten yararlanmak isteyenler 21 Aralık’a kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Kent yoksulluğuyla mücadele etmek için toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal destekleri her geçen gün artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde yeni yılda özel gereksinimli dar gelirli vatandaşlara 5.000 TL nakdi destek sağlanacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yılbaşında da özel gereksinimli dar gelirli vatandaşların Yakın Kart hesaplarına yatan destekler bu yıl da aralıksız devam ediyor.

“BALIKESİR’İMİZDE KİMSE YALNIZ DEĞİL”

Balıkesir’i özel gereksinimli bireylerin rahat bir şekilde yaşayabileceği bir şehre dönüştürmek için birçok anlamlı projeyi hayata geçiren Başkan Akın, sözünü verdiği yeni yılda özel gereksinimli dar gelirli vatandaşlara 5.000 TL nakdi desteği önceki yıl olduğu gibi bu yıl da hayata geçiriyor. Destekten faydalanmak isteyenlerin 21 Aralık tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Akın, “Yeni yılda da Balıkesir’imizde kimse yalnız değil. Zorlu ekonomik koşullarda hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda özel gereksinimli dar gelirli hemşehrilerimize 5.000 TL nakdi destek sağlıyoruz. Her zaman hemşehrilerimizi önceleyen bir anlayışla hareket ediyor ve sosyal desteklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

SON BAŞVURU TARİHİ 21 ARALIK!

Yeni yılda özel gereksinimli dar gelirli vatandaşlara verilecek nakdi destek için 21 Aralık 2025 tarihine kadar 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapılacak. Bu destekten Balıkesir’de ikamet eden, sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi özel gereksinimli vatandaşlar faydalanabilecek. Başvurular sonrası yapılan değerlendirmeler sonrasında 5.000 TL nakdi destek hesaplara yatırılacak.

 

