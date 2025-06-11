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Balıkesir Büyükşehirden zabıta personeline hizmet içi eğitim

Balıkesir Büyükşehirden zabıta personeline hizmet içi eğitim
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından; büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Çanakkale Belediyesi zabıta personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın önderliğinde halkın en iyi hizmeti alması için tam kadro sahada olan Büyükşehir zabıta ekipleri, eğitimlerle de donanımını artırıyor.

Marmara Belediyeler Birliği öncülüğünde Balıkesir ve Çanakkale bölgesine hitap eden bölgesel bir eğitim programı düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimde zabıta mevzuatı konusu işlendi. Halkın konforu ve güvenliği için gece gündüz sahada olan zabıta personelinin donanımını artırmak adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personeline yürürlükte olan ve zabıtayı ilgilendiren kanun, yönetmelik ve mevzuat ile ilgili hizmet içi eğitim verildi. İlçe belediyeleri ve Çanakkale Belediyesi zabıta personelinin de katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde; etkin hizmet, ekip çalışması ve vatandaşlarla doğru iletişim konuları da ele alındı.

“AHMET BAŞKAN’IMIZ LİDERLİĞİNDE VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Zabıtanın görevinin, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde olması gerektiği için böyle bir eğitime başvurduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk “Bu eğitimin bir başka amacı da hizmet kalitemizi artırarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın’ın önderliğinde Balıkesir halkına en iyi hizmeti verebilmek içindir.” ifadelerini kullandı. 

 “EĞİTİMLER ÇOK VERİMLİ GEÇTİ”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Zabıta Amirliği’nde Zabıta Komiseri olarak görev yapan Mustafa Dayan “Daha önce de eğitimlere katıldım. Eğitimler çok verimliydi.” diyerek eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitimin çok verimli geçtiğini söyleyen zabıta yardımcı personeli Ali Ünal “Belediyemizin böyle bir eğitim gerçekleştirmesi çok güzel. Çok verimli ve güzel bir eğitim oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

10 yıldır Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta personeli olarak görev yapan Zeynep Cankurt, “Bu tarz eğitimler bizim için çok faydalı. Ekipçe bu eğitimlere katılmaktan dolayı çok mutluyuz. Dönem dönem bu eğitimleri alıyoruz. Bilgilerimizi tazelemek için de çok iyi bir fırsat oluyor.” şeklinde konuştu.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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