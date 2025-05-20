Balıkesir Büyükşehir'in etkinlikleri Avlu'yu renklendirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Avlu’da düzenlenen konser ve etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gencinden yaşlısına birçok yetenekle orkestralar kurduklarını söyleyen Başkan Akın, ''Orkestralarımızdaki evlatlarımız müzik şöleni yaşattı.'' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, muhteşem etkinliklerle kutlandı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağanı olan bu bayram kapsamında üç günlük dolu dolu bir program hazırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Avlu Yaşam Merkezi’nde dün düzenlediği konser ve etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gençlerin hip-hop dans gösterileri, Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ve solistliğini Büyükşehir Belediye Orkestrası’ndan Sarp Arıcılar’ın yaptığı “Ustalara Saygı” konserinin ardından Ayhan Erden sahne aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın da katıldığı etkinliklerde yediden yetmişe tüm vatandaşlar doyasıya eğlendi.

“BİZLERE MÜZİK ŞÖLENİ YAŞATAN KOROLARIMIZI KUTLUYORUM”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle üç gün boyunca etkinlikler düzenlediğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kutlama etkinlikleri kapsamında sahne alan tüm koroların Büyükşehir Belediyesinin öz evlatları tarafından oluşturulduğunu söyledi. Akın, “Bütün organizasyonlarda sahne alan orkestralarımız bizim öz evladımızdır. Burada şunu yapmak zorundayız. Çok yetenekli çocuklarımız var. Yeni yeni korolar kuruyoruz. Annelerin çocuklarıyla korosu var. Emeklilerimizin korosu var. Gençlerimizin korosu var. Balıkesir’imizin her şeyi var. Üç gün boyunca seslendirdikleri eserler ile bizlere müzik şöleni yaşatan korolarımızı ve kutlamalara katılan tüm Balıkesirli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.