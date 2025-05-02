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Balıkesir Büyükşehir’in hızlı müdahalesi hayat kurtardı

Balıkesir Büyükşehir’in hızlı müdahalesi hayat kurtardı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bandırma’da doğum yapamayan hamile bir sokak kedisi için gelen ihbar üzerine harekete geçti. Zamanında yapılan müdahale sayesinde anne kedi ve yavruları sağlıklı bir şekilde hayata tutundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma’da hamile bir sokak kedisinin hayatını kurtarmak için zamanla yarıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarda, hareketsiz ve bitkin halde bulunan hamile bir kedinin acil durumu bildirildi. İhbarı alan Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne bağlı ekipler hızla harekete geçti. Durumun ciddiyetini değerlendiren veteriner hekimler, anne kediyi vakit kaybetmeden Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne getirerek acil ameliyat için hazırladı.

ANNE KEDİ VE 4 YAVRUSU HAYATA TUTUNDU

Doğum yapamadığı belirlenen anne kedi, veteriner ekipler tarafından acilen sezaryen operasyonuna alındı. Gerçekleştirilen müdahale başarıyla tamamlanırken, anne kedi ve dört yavrusu sağlıklı bir şekilde hayata tutundu. Operasyonun ardından gözlem altına alınan anne ve yavruların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Anne kedimiz ve dört yavrusu, zamanında yapılan müdahale sayesinde sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam ediyor. Bir canın hayatına dokunulmasına vesile olan kıymetli vatandaşımıza, gösterdiği duyarlılık ve sorumluluk örneği için gönülden teşekkür ediyoruz. Bu tür hassasiyetlerin, sokakta yaşayan can dostlarımız için çok kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.” ifadelerine yer verildi.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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