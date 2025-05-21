Balıkesir Büyükşehir'in MOD10 Gençlik Orkestrası İstanbul'da sahne aldı

Balıkesir’in birbirinden yetenekli gençlerinden oluşan Büyükşehir Belediyesi MOD10 Gençlik Orkestrası, Türkiye’nin en prestijli sahnelerinden olan İstanbul’daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne aldı. Performanslarıyla izleyenleri hayran bırakan orkestra üyelerini tebrik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ''Evlatlarımızla gurur duyuyoruz.'' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla ve tüm ilçelerdeki yetenekli gençlerin katılımıyla oluşturulan; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Kuvayımilliye şehri Balıkesir’e yakışır sanat politikalarının ışığında büyüyerek gelişen MOD10 Gençlik Orkestrası İstanbul’da sahne aldı. Gençlik Haftası’nda Gençlik Orkestraları Buluşmaları kapsamında Türkiye’nin en prestijli sahnelerinden olan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda performanslarını sergileyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi MOD10 Gençlik Orkestrası, Şef Umut Ayral yönetiminde Türk müziğinin en seçkin eserlerine hayat verdi. Sadece bir orkestra olmanın ötesinde geleceğe ses veren bir umut, gençliğin ortak üretimi olan MOD10 gençlik orkestrası Balıkesir’in tanıtımına da önemli katkılar sunuyor.

“BU KENTİN EVLATLARI HERŞEYİN EN GÜZELİNİ HAKEDİYOR”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak birçok yeteneğin bir araya geldiği orkestralarla şehrin kültür sanat hayatına katkı sunduklarını söyleyen Başkan Akın, “Şehrimizin sosyal hayatını geliştirmek adına yaptığımız çalışmalarla hem yetenekli gençlerimize fırsat veriyor hem de Balıkesir’imizin adını tüm yurtta ve dünyada duyuruyoruz. Gençlik Haftası’nda şehrimizde düzenlediğimiz etkinliklerin yanı sıra İstanbul’da bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonunda sahne alan MOD10 Gençlik Orkestramızın her bir yeteneği bizleri çok gururlandırdı. Bu yetenekli gençlerimizi gönülden kutluyorum. Bizler Kuvayımilliye’nin evlatlarıyız. Bu kentin evlatları herşeyin en güzelini hakediyor.” ifadelerini kullandı.