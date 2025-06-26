  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir’in sporcuları madalyaları topladı

Balıkesir Büyükşehir’in sporcuları madalyaları topladı

Balıkesir Büyükşehir’in sporcuları madalyaları topladı
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi sporcuları, Balıkesir Judo Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2025 yılı Balıkesir Okul Sporları Minikler Judo İl Birinciliğinde elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attılar.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın “Balıkesir’i her alanda ileri taşıyacak en güçlü adım, gençlerimize yapılan yatırımdır” anlayışıyla hayata geçirilen çalışmalar, sporun tabana yayılmasına ve yetenekli gençlerin erken yaşta keşfedilmesine katkılar sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği destek, elde edilen başarılarla bir kez daha karşılığını buldu. Balıkesir Judo Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2025 yılı Balıkesir Okul Sporları Minikler Judo İl Birinciliğinde, Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi’nin minik judocularının sergilediği mücadele ve elde ettikleri başarılar, Balıkesir’in spor alanındaki yükselişini gözler önüne serdi.

BÜYÜKŞEHİR’İN SPORCULARI TOPLAM 4 MADALYA KAZANDI

Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğin şampiyonlarını desteklediği Balıkesir Okul Sporları Minikler Judo İl Birinciliği müsabakalarında; Ali Fahri İşler İlkokulu öğrencisi Asya Özsezer 28 kg kategorisinde, Marmara İlkokulu öğrencisi Yalın Ege Gülmez ise 26 kg kategorisinde Balıkesir ikincisi oldu. Hasan Atlı İlkokulu’ndan Çağlar Uysal 26 kg, Cumhuriyet İlkokulu’ndan Batuhan Çavdar ise 23 kg kategorisinde Balıkesir üçüncülüğünü elde etti.

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'deki büyük orman yangını kontrol altında: Geriye bir kül dağı kaldı! İzmir'deki büyük orman yangını kontrol altında: Geriye bir kül dağı kaldı! Soruşturmaların Nostradamus'u Cem Küçük davalık oldu! Soruşturmaların Nostradamus'u Cem Küçük davalık oldu! Milyonlarca kök maaş mağduru emekliye müjde: En düşük emekli maaşına zam geliyor! Milyonlarca kök maaş mağduru emekliye müjde: En düşük emekli maaşına zam geliyor! Bu araçların fiyatı uçacak! ÖTV yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkıyor Bu araçların fiyatı uçacak! ÖTV yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkıyor Tatlı Hayat'ın Menekşesi Asuman Dabak'a Amerika'dan ''Nasrettin Hoca'' ödülü Tatlı Hayat'ın Menekşesi Asuman Dabak'a Amerika'dan ''Nasrettin Hoca'' ödülü Şeyma Subaşı sosyal medyasızlıktan çabuk vazgeçti; dönüşü olay oldu! Şeyma Subaşı sosyal medyasızlıktan çabuk vazgeçti; dönüşü olay oldu! Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş ablasına hem güzellikte hem de sahada rakip oldu Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş ablasına hem güzellikte hem de sahada rakip oldu 18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi! 18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi! DEM Partili vekil Meclis kürsüsünden Kürtçe beddua etti DEM Partili vekil Meclis kürsüsünden Kürtçe beddua etti 30 yıldır kayıptı! Trafik kazası geçirince bulundu 30 yıldır kayıptı! Trafik kazası geçirince bulundu
Yöneticisinden hamile çalışanına mide bulandıran tepki: ''Ben sana sevişmek yok demedim mi?'' Yöneticisinden hamile çalışanına mide bulandıran tepki: ''Ben sana sevişmek yok demedim mi?'' ÖTV düzenlemesiyle hangi araçların fiyatı artacak? ÖTV düzenlemesiyle hangi araçların fiyatı artacak? Yeni vergi paketi Meclis komisyonundan geçti; Otomobillerde ÖTV oranları değişiyor! Yeni vergi paketi Meclis komisyonundan geçti; Otomobillerde ÖTV oranları değişiyor! CHP lideri Özel'in ''tarihte bir ilk'' diyerek açıkladığı seçim anketinin detayları ortaya çıktı CHP lideri Özel'in ''tarihte bir ilk'' diyerek açıkladığı seçim anketinin detayları ortaya çıktı 42 yaşında olduğuna 42 şahit gereken Bergüzar Korel güzellik sırrını açıkladı 42 yaşında olduğuna 42 şahit gereken Bergüzar Korel güzellik sırrını açıkladı Zammın yarısı silindi, yarısı kaldı... Akaryakıt fiyatlarına toplam 7,28 TL indirim geldi! Zammın yarısı silindi, yarısı kaldı... Akaryakıt fiyatlarına toplam 7,28 TL indirim geldi! Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle baş döndürdü Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle baş döndürdü MasterChef'e katılan yarışmacının anlattıkları olay oldu MasterChef'e katılan yarışmacının anlattıkları olay oldu Anayasa Mahkemesi engelli araç alımındaki ÖTV istisnasını iptal etti Anayasa Mahkemesi engelli araç alımındaki ÖTV istisnasını iptal etti Marmara Denizi'nde bir korkutan deprem daha Marmara Denizi'nde bir korkutan deprem daha