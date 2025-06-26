Balıkesir Büyükşehir’in sporcuları madalyaları topladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi sporcuları, Balıkesir Judo Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2025 yılı Balıkesir Okul Sporları Minikler Judo İl Birinciliğinde elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attılar.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın “Balıkesir’i her alanda ileri taşıyacak en güçlü adım, gençlerimize yapılan yatırımdır” anlayışıyla hayata geçirilen çalışmalar, sporun tabana yayılmasına ve yetenekli gençlerin erken yaşta keşfedilmesine katkılar sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği destek, elde edilen başarılarla bir kez daha karşılığını buldu. Balıkesir Judo Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2025 yılı Balıkesir Okul Sporları Minikler Judo İl Birinciliğinde, Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi’nin minik judocularının sergilediği mücadele ve elde ettikleri başarılar, Balıkesir’in spor alanındaki yükselişini gözler önüne serdi.

BÜYÜKŞEHİR’İN SPORCULARI TOPLAM 4 MADALYA KAZANDI

Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğin şampiyonlarını desteklediği Balıkesir Okul Sporları Minikler Judo İl Birinciliği müsabakalarında; Ali Fahri İşler İlkokulu öğrencisi Asya Özsezer 28 kg kategorisinde, Marmara İlkokulu öğrencisi Yalın Ege Gülmez ise 26 kg kategorisinde Balıkesir ikincisi oldu. Hasan Atlı İlkokulu’ndan Çağlar Uysal 26 kg, Cumhuriyet İlkokulu’ndan Batuhan Çavdar ise 23 kg kategorisinde Balıkesir üçüncülüğünü elde etti.