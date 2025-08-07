Balıkesir Büyükşehir’in Yakın Tercih Merkezleri’ne Gençlerden Yoğun İlgi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından 20 ilçede Yakın Tercih Merkezleri oluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Geleceğin yolunda, büyükşehir yanında” sloganıyla öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde açılan tercih merkezlerine yoğun ilgi gösteren üniversite adayları, “Bizim için en güzel hizmet” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Balıkesir’de yaşayan gençlerin sosyal ve ekonomik taleplerine yönelik birçok örnek projeye imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 20 ilçede Yakın Tercih Merkezleri kurdu. Uzman danışmanlar eşliğinde verilen bu hizmetten tamamen ücretsiz olarak yararlanan gençler, doğru tercihler yapmak adına üniversite ve bölümler hakkında detaylı bilgi ediniyor. 13 Ağustos’ta bitecek tercih döneminin sonuna kadar 20 ilçede danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyenler, 0266 241 58 41 iletişim numarasından bilgi alarak tercih merkezlerinde 12.00-17.00 saatleri arasında tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanabiliyorlar.

“ÖĞRENCİLERİN CİDDİ ANLAMDA TERCİH DESTEĞİNE İHTİYACI VARMIŞ”

Tercih sürecinde öğrencilerin Yakın Tercih Merkezleri’ne yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Danışman Kaan Ersoy, “Öğrencilerin ciddi anlamda bir tercih desteğine ihtiyacı varmış. Bilgi açısından internet üzerinden elbette çok fazla şeye erişebiliyorlar ama bizlerin tecrübesinden yararlanmaya ihtiyaçları olduğunu fark ettik. Gerçekten de faydalı ve etkin bir program gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Böyle bir imkân sağladıkları için Ahmet Başkan’ımıza çok teşekkürler.” şeklinde konuştu.

“BELEDİYENİN BÖYLE BİR İMKÂN SAĞLAMASI ÇOK İYİ”

Üniversite sınavına evde kendi imkânlarıyla çalıştığını söyleyen Eray Şirin, “Bu sene sınava evde çalıştım. Mezuna kalmıştım. Gidebileceğim, tercihlerimde yardımcı olacak kimse yoktu. Bize verdiği desteklerden dolayı Ahmet Başkan’a teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Tercih desteğinden faydalandığını ve çok memnun kaldığını söyleyen Furkan Can Kılıç, “Bu sene üniversite sınavına girdim. Tercih haftasındayız. Büyükşehir Belediyesi’nin tercih desteğinden yararlanmak istedim. Kurslar bunun için genellikle ücret talep ediyor. Onun için belediyenin böyle bir yardımda bulunması iyi oldu.” şeklinde konuştu.

“TÜM SORULARIMA YANIT BULDUM”

“YKS sürecim bitti ve şimdi tercih sürecim başladı” diyen Defne Şahin, “Tercih danışmanlığı hizmeti açıkçası beklediğimden daha güzeldi. Kafamdaki soruların hepsini sordum. Cevaplarımı aldım. Ona göre şimdi artık yoluma da rahatlıkla devam edeceğim. Benim için çok etkili oldu. Teşekkürlerimi sunuyorum ve bu hizmetlerin de devam etmesini diliyorum.” dedi.

“BU HİZMET ÇOK FAYDALI”

Yeğeninin tercihlerini yapmak için YKS Tercih Merkezi’nden danışmanlık hizmeti alan Serenay Ustamehmetoğlu, “Ben doğma büyüme Balıkesirliyim ama İstanbul’da yaşıyorum. Yeğenimin tercihleri için danışmanlık almak amacıyla geldik. Çok memnun olduk. Kafamda netleşmemiş olan bazı sorular vardı. Onların hepsine açıklık geldi. Çok teşekkürler. Bu hizmet çok faydalı.” ifadelerini kullandı.

“DANIŞMANLAR ÇOK İLGİLİYDİ”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tercih danışmanlığı hizmetinden çok memnun kaldıklarını belirten Cemal Karaca, “Çok memnun oldum, beğendim. Güzel bir uygulama olmuş. İnsanlar da tercih ediyor. Danışmanlar da çok ilgili. Gayet memnun oldum” dedi.

“BAŞKANIMIZ AHMET AKIN’A BİZE BU İMKÂNI SAĞLADIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yakın Tercih Merkezi’nden ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanan Emirhan Girgin, “Bu zorlu, stresli dönemde bize yardımcı oluyorlar. Hocamla da görüştük. Sıralamalarda, üniversite tercihlerinde bize yardımcı oldular. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bu konuda teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan duyup geldik. Değerlendirmek istedik.” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Tercihlerini güvenle oluşturduğunu söyleyen Mehmet Ege Sezgin, “Öncelikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a teşekkür ederim bize bu imkânı sağladığı için. Gerçekten çok desteği dokundu bize. Tercih sürecin gayet iyi, verimli geçti.” ifadelerini kullandı.