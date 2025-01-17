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Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde zeytin yetiştiriciliği kursu başlıyor

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde zeytin yetiştiriciliği kursu başlıyor
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Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) düzenlenecek olan “IV. Uygulamalı Zeytin Yetiştiriciliği Kursu” için başvurular başladı. Balıkesir tarımını geliştirmek ve doğru yöntemlerle zeytin üretimini artırmak amacıyla yapılacak eğitimler sonunda kursiyerlere MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) onaylı sertifika verilecek.

Tarım ve hayvancılığın kalbinin attığı Balıkesir’de çiftçilere yönelik eğitimler ürün kalitesini ve rekolteyi artırmayı hedefliyor. “Tarımda Balıkesir Modeli” ile Türkiye’ye örnek projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Çiftçi Eğitim Merkezi’nde 03-14 Şubat 2025 tarihleri arasında “IV. Uygulamalı Zeytin Yetiştiriciliği Kursu” düzenlenecek. Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve BALMEK’in de katkılarıyla gerçekleşecek kurs için son başvuru tarihi 19 Ocak olarak açıklandı.

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve BALMEK ortaklığında düzenlenen “IV. Zeytin Yetiştiriciliği Kursu” başvuruları 13 Ocak itibariyle başlayan kurs başvuruları 19 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Kontenjanı 50 kişi ile sınırlı olan kursa başvuru yapmak isteyenler https://basvur.balikesir.bel.tr/ZYK4 linkini tıklayarak başvuruda bulunabilecekler. Yüz yüze uygulamalı olan 72 saatlik kurs sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilecek.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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