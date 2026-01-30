  1. Anasayfa
Balıkesir çiftçisine %100 hibeli damızlık desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hem küçük aile tipi üreticiyi desteklemek hem de üretimi daha kaliteli ve verimli hale getirerek, üreticinin katma değerini artırıp, şehir ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çiftçiye destek olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın ‘Zengin toprakların fakir çiftçisi olmayacak.’ görüşünden yola çıkılarak, Damızlık Koç Projesi kapsamında Bigadiç’te gerçekleştirilen %75 hibeli 50 baş koç dağıtımından sonra şimdi de %100 hibeli damızlık dağıtımı gerçekleştiriliyor.

HER SENE 100 ÜRETİCİYE DESTEK

Kırsal Hizmetler Dairesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıkları tarafından yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ve hayvanlara bakabilecek imkânı olan 10 aileye, damızlık tesislerinde yetiştirilen 10 dişi 1 erkek olmak üzere toplam 11 damızlık hayvan %100 hibe ile sahiplerine ulaştırılacak. Toplamda 55 baş damızlık hayvanın %100 hibe ile üreticiye verilmesi ile sürüsünü büyütecek ve geçimini hayvancılıkla sağlayacak aileler öncelik kazanacak. Her sene farklı ilçelerde en az 100 yetiştiriciye damızlık koç ve 5 ile 10 arası ihtiyaç sahibi aileye de 10 dişi 1 erkek damızlık kuzunun dağıtılmasının hedeflendiği projede, verimi artırarak, sektöre yeni yetiştiriciler kazandırmak hedefleniyor. Küçükbaş hayvancılığa olan desteğini her sene artırarak devam etmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu proje kapsamında sürüsünü büyütmek isteyen çiftçiye de destek olmuş olacak.

‘AHMET BAŞKAN SAYESİNDE İŞLETMEMİZ BÜYÜDÜ’

Damızlık kuzu dağıtımından yararlanan çiftçi Mehmet Keklik, “Şu anda Büyükşehir Belediyesi 10 adet damızlık kuzu getirdi. 1 tane de koç getirdi. Allah gelip yardımcı olmayı her zaman size nasip eylesin. Allah bin kere razı olsun.” dedi. Projeden oldukça memnun olduğunu belirten çiftçi Ersin Karataş, “İmkânsızlıklardan dolayı hayvan işletmemizi büyütemedik. Büyütemediğimiz için de Balıkesir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına müracaatta bulundum. Sağ olsun, onlar da ilgilendiler. 10 tane dişi hayvanımızı 1 tane de koçumuzu destekleme amaçlı bana nasip ettiler. Böyle desteklerin Ahmet Başkan’ın öncülüğünde olması, çiftçiye daha çok önem vermesi bizi mutlu ediyor ve desteklerini esirgemiyor. Allah razı olsun Ahmet Başkan’dan.”diye konuştu. Damızlık yardımı sayesinde 10 kuzu, 1 koç sahibi olan Muharrem Küçüksarnıç ise Başkan Ahmet Akın’a teşekkürlerini iletti. Projeyi internette gördüğünü dile getiren Nigar Kaya ise, “Projeyi internette gördüm. Ondan sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesini aradım. Bana geri döndüler. Geldiler, baktılar. Teşekkür ederim Ahmet Başkanımıza Allah razı olsun.” diye konuştu.

