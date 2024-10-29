Balıkesir, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Balıkesir’de 29 Ekim Cumnhuriyet Bayramı, gencinden yaşlısına kadar her kesim tarafından coşkuyla kutlanıyor. Kutlama programı kapsamında Kuvâ-yi Milliye Meydanı’nda kutlama ve geçit töreni gerçekleştirildi. Kortej geçişi esnasında pek çok vatandaş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Balıkesir Valiliği’nde düzenlenen törene katıldı. Valilikteki törenin ardından, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hv. Tümg. Hüseyin Duman ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kuva-yi Milliye Caddesi’nde tören aracıyla alandaki vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Mehmet Ağa Safaroz Anadolu Lisesi öğrencisi Alperen Yılmaz, “Cumhuriyet’e şiir” ve Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi Öğrencisi Behra Balcı “Yüzyıllık Cumhuriyet” şiirleri okudu. Daha sonra Yarış Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nin halkoyunlarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan zeybek gösterisi ilgiyle izlendi. Programda son olarak gerçekleştirilen Geçit Töreni protokol ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşların bayraklarla ve alkışlarla eşlik ettiği geçitte askeri birlikler, gaziler, izci ve sporcular, birçok okuldan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet araçları ile askeri araçlar yer aldı.

VALİ USTAOĞLU: ÜLKEMİZİN GURUR GÜNÜ

Törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, “Yeniden dirilişin sembolü olan Cumhuriyet’imizin ilanının 101.yıldönümüzü büyük bir coşku ve heyecan içerisinde kutluyoruz. Cumhuriyet’imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum. Ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKIYORUZ

Törenin sona ermesiyle vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılayan Başkan Akın, vatandaşların fotoğraf çektirme ricasını geri çevirmedi. Vatandaşlarla bol bol bayram hatırası fotoğrafı çektiren Akın, duygularını şöyle anlattı. “Balıkesir’de 29 Ekim’i büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Dört gündür süren bir organizasyonumuz var. Aslında Kuva-yi Milliye’nin baş şehrine yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunu daha da büyüteceğiz. Bizler, Kuva-yi Milliyeciyiz. Birlik ve beraberliğin önemini çok iyi biliyoruz. Bu toprakları vatan yapan bu topraklar için kan döken şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ama en büyük şükran borcumuz Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk’ün bize bıraktığı Cumhuriyet’e sahip çıkıyoruz. Balıkesir’de Cumhuriyet’ine sahip çıkarak tam bir coşkuyla kutlandı. Ben bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.





CUMHURİYET, HER GÜN KUTLANMAYA DEĞER

“Hepimiz Atatürk’ün çocuklarıyız” diyen Akın, “Böyle olmaya da devam edeceğiz. Coşku çok yüksekti. Bu coşkunun bütün Türkiye’de daha da yükselmesi lazım. Balıkesirli vatandaşlarımızın katılımıyla dört günlük programda hep beraber kutladık. Cumhuriyetimiz bir gün her gün kutlanmaya değer. Biz Cumhuriyete sahip çıkanlarız. Cumhuriyetin evlatlarıyız. Balıkesir’de Cumhuriyet kentidir. Tüm hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.