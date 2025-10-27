Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş.'den Toplu Sözleşme Sürecine İlişkin Açıklama

Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş., DİSK/Genel-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde çalışan haklarını koruyan, mutabakata dayalı bir tutum izlediklerini ve çalışma barışını öncelediklerini açıkladı.

Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş. olarak, DİSK/Genel-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürecine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Toplu iş sözleşmesi süreci boyunca şirketimiz, başından itibaren yapıcı, uzlaşıya açık ve iyi niyetli bir yaklaşım benimsemiştir. Uyuşmazlıkların çözümü, çalışanların haklarının korunması ve çalışma barışının sürdürülmesi amacıyla sendika temsilcileriyle çok sayıda toplantı gerçekleştirilmiş; her bir görüşmede tarafların ortak menfaatlerini gözeten çözümler üretilmeye gayret edilmiştir.

Taraflar arasında 20.08.2025 tarihinde imzalanan ve mutabakata varılan konu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Personel Anonim Şirketi ile Belediye-İş arasında yapılan protokolde de belirtildiği üzere; Temmuz ayında yapılacak ücret artışının %20,67 oranında uygulanması hususudur. Temmuz 2025 döneminde geçerli olmak üzere; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile iştiraklerinde istihdam edilen yaklaşık 10.000 çalışan için yeni ücret artış oranının %20,67 olarak uygulanması konusunda arabulucu ve taraflar arasında mutabakata varılmıştır.

Bu mutabakat doğrultusunda şirketimiz, arabulucu tutanağında belirlenen esaslara uygun ve Genel-İş ile Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş. arasında daha sonra yapılan toplantılarda şirkete uyarlanmış yeni bir toplu iş sözleşmesi taslağı hazırlamış, sendika ile yapılan görüşmeler neticesinde taslak üzerinde mutabakata varılmış ve sözleşme metni şirketimiz tarafından imzalanarak sendikaya gönderilmiştir.

Ancak Genel-İş Sendikası, tarafımızca imzalanan Toplu İş Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmiştir. Ve söz konusu sözleşmeyi iş yerinde çalışan sendika üyesi işçilerin oyuna sunmuşlardır. 15.10.2025 tarihinde şirket bahçesinde yapılan oylamada 60 üye işçisi bulunan sendikadan yalnızca 40 kişi oy kullanıştır. Oy sayımı neticesinde tarafımıza sözlü bildirilen husus şudur ki; işçilerin şirket ile Toplu İş Sözleşmesini imzalamalarını istemedikleridir.

Bu süreçte, sendika tarafından tek taraflı olarak hazırlanıp Bakanlığa gönderilen bir toplu iş sözleşmesi metni olduğu bilgisi alınmıştır. Söz konusu metin şirketimize ulaşmamış olup, tarafımızca gönderilen mutabakatla farklılıklar içerdiği anlaşılmaktadır. Özellikle; Ücret kodlamaları, Yapılan işin niteliği, Uygulanacak artış oranları bakımından farklı düzenlemeler yer almaktadır. Bu farklılıkların, çalışanların ücret haklarının eşit ve doğru biçimde uygulanması üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır.

İlk ücret ödeme döneminde yaptığımız değerlendirmede, bazı çalışanların uygulamada %20,67 oranındaki artışın altında ücret artışı aldıkları tespit edilmiştir. Bu durumun çalışan mağduriyetine yol açmaması amacıyla; Yönetim Kurulu Kararı ile %20,60/20,67 altına kalan çalışanlara ek ödeme yapılmış ve bu çalışanların mağduriyeti giderilmiştir.

Şirket yönetimi, çalışanların herhangi bir ücret kaybına uğramaması, kazanılmış haklarının geriye gitmemesi ve tüm çalışanlara eşit şekilde uygulanabilir bir ücret sisteminin tesis edilmesi için sürecin her aşamasında aktif bir rol üstlenmiştir. Şirketimiz, çalışma yaşamında adil ücret politikalarının sürdürülebilirliğini ve sendikal hakların güvence altına alınmasını kurumsal prensip olarak benimsemektedir.

Bu doğrultuda şirketimiz, sürecin hiçbir aşamasında tek taraflı bir tutum sergilememiş; aksine, arabulucu huzurunda varılan mutabakata sadık kalarak, sendika ile her zaman diyalog ve iş birliği içinde hareket etmeye özen göstermiştir.

Bu vesileyle kamuoyuna bir kez daha belirtmek isteriz ki;

Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş. çalışanlarının haklarını korumayı, eşitlikçi bir ücret politikası sürdürmeyi ve çalışma barışını güçlendirmeyi öncelikli sorumluluğu olarak görmektedir. Şirketimiz, bundan sonraki süreçte de hukuka, karşılıklı saygıya ve sosyal diyalog ilkelerine bağlı şekilde hareket etmeye devam edecektir.

Saygılarımızla,

Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş.