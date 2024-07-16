Balıkesir İtfaiyesi her yerde

Yaz mevsiminin en sıcak günlerini geçirdiğimiz bu günlerde artan yangınlara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, özverili bir şekilde görevlerini yaparak müdahale ediyor. Balıkesir’de ve civar illerde meydana gelen yangınlarda söndürme çalışmalarına devam eden ekipler, 7/24 nöbette bekliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi; bir yandan şehrin dört bir yanında olası yangınlara karşı 7/24 nöbet tutuyor, diğer yandan da ihtiyaç dâhilinde civar illerin yardımına koşuyor. Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Temmuz ayında Ege Bölgesi’nde farklı illerde meydana gelen yangınlara da anında reaksiyon göstererek personel ve araç sağlayan Balıkesir İtfaiyesi, geride bıraktığımız Cuma günü Aydın’ın Söke İlçesi’nde bulunan Kâğıt Geri Dönüşüm yerinde çıkan yangının söndürme çalışmalarına destek olmaya devam ediyor. Manisa’nın Soma İlçesinde meydana gelen ve Balıkesir’i de etkileyen orman yangınını söndürme çalışmalarını sürdüren Balıkesir İtfaiyesi ekipleri aynı zamanda İvrindi Gümeli Orman yangınına da müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda Gümeli orman yangını söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı.