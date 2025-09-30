  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir İtfaiyesi'nden Anıtkabir ziyareti

Balıkesir İtfaiyesi'nden Anıtkabir ziyareti

Balıkesir İtfaiyesi'nden Anıtkabir ziyareti
Güncelleme:

İtfaiye Teşkilatının 311. kuruluş yıldönümü kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir belediyesinin itfaiye daire başkanları ve ekiplerinin de yer aldığı heyet, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Trafik kazalarından doğal afetlere ve arama kurtarma faaliyetlerine kadar her alanda halkın huzur ve güvenliği için görev yapan Balıkesir İtfaiyesi 311. kuruluş yıldönümünü kutlamaları kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının da yer aldığı 11 büyükşehir belediyesi itfaiye teşkilatı tarihinde ilk kez 311. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Minnet ve bağlılık duygularını ifade eden itfaiyeciler adına Ankara İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri, Anıtkabir Şeref Defteri’ne duygu ve düşüncelerini yansıttı.

“AZİZ HATIRANIZ ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ”

İtfaiye Teşkilatı temsilcilerinin katıldığı Anıtkabir ziyaretinde Çeri, Anıtkabir Şeref Defteri’nde şu ifadeleri kaleme aldı: “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Vatanımızın her köşesindeki yangınlara ve doğal afetlere, canını hiçe sayarak giden İtfaiye Teşkilatlarımızın 311. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Bizler, açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe, ilkelerinizden hiç sapmadan yürüyen, ülkemize ve kıymetli vatandaşlarımıza en zor anlarında daima hizmet etmeye ant içmiş itfaiyecileriz. Aziz hatıranız önünde Balıkesir, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Mersin, Tekirdağ, Denizli ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri itfaiye teşkilatları temsil heyetleri adına saygıyla eğiliyorum.”

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İngilizlerin gizemli insansız ölüm makinesi deniz aracı Trabzon sahilinden çıktı! İngilizlerin gizemli insansız ölüm makinesi deniz aracı Trabzon sahilinden çıktı! Burcu Özberk hadsiz yorumlar sonrasında sessizliğini böyle bozdu! Burcu Özberk hadsiz yorumlar sonrasında sessizliğini böyle bozdu! Cem Küçük'ten yerli ve milli uçak krizinde dikkat çeken Erdoğan iddiası! Cem Küçük'ten yerli ve milli uçak krizinde dikkat çeken Erdoğan iddiası! Türkiye'nin 2 dev bankası takipteki alacaklarını sattı! Türkiye'nin 2 dev bankası takipteki alacaklarını sattı! Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: ''Bu yanlış karardan dönün'' Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: ''Bu yanlış karardan dönün'' CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti! Gerekçesini de açıkladı CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti! Gerekçesini de açıkladı Ünlü meteoroloji uzmanı ''Umarım tahminim tutmaz'' diyerek uyardı Ünlü meteoroloji uzmanı ''Umarım tahminim tutmaz'' diyerek uyardı Türkiye'nin ''Şeytan kız'' olarak tanıdığı ünlü oyuncuyu artık tanımak mümkün değil Türkiye'nin ''Şeytan kız'' olarak tanıdığı ünlü oyuncuyu artık tanımak mümkün değil Rekorlara doymayan gram altında rüzgar tersine döndü: 114 TL birden düştü! Rekorlara doymayan gram altında rüzgar tersine döndü: 114 TL birden düştü! Meteoroloji çok sayıda ilimiz için uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji çok sayıda ilimiz için uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor!
CHP'den olay olacak Turgay Ciner iddiası CHP'den olay olacak Turgay Ciner iddiası Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de soğuk duş: AK Parti artık 3'üncü parti! Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de soğuk duş: AK Parti artık 3'üncü parti! Türkiye'de satılan onlarca ürün için toplatma kararı: Oyuncaklar, kıyafeler, oda parfümleri... Türkiye'de satılan onlarca ürün için toplatma kararı: Oyuncaklar, kıyafeler, oda parfümleri... Kritik maçta yabancı sınırı kuralı delindi; maçın skoru 3-0 hükmen mağlubiyete dönecek! Kritik maçta yabancı sınırı kuralı delindi; maçın skoru 3-0 hükmen mağlubiyete dönecek! Türkiye'nin bir devi daha resmen iflas etti Türkiye'nin bir devi daha resmen iflas etti Şehirden köye kaçanlar kervanına o da katıldı: İşte ünlü oyuncunun yeni mesleği Şehirden köye kaçanlar kervanına o da katıldı: İşte ünlü oyuncunun yeni mesleği Güllü'nün kızının ardından oğlunun da ifadesi ortaya çıktı! Güllü'nün kızının ardından oğlunun da ifadesi ortaya çıktı! ''Ne botoks var ne de dolgu'' demişti; estetiksiz hali ortaya çıktı! ''Ne botoks var ne de dolgu'' demişti; estetiksiz hali ortaya çıktı! Güllü'nün ölümü sonrasında bir şoke eden iddia daha: ''Güllü'yü sürekli döverdi'' Güllü'nün ölümü sonrasında bir şoke eden iddia daha: ''Güllü'yü sürekli döverdi'' ''Erdoğan'ın 2 yüzlü İsrail politikasının belgesi'' deyip yayınladı! ''Erdoğan'ın 2 yüzlü İsrail politikasının belgesi'' deyip yayınladı!