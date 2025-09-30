Balıkesir İtfaiyesi'nden Anıtkabir ziyareti

İtfaiye Teşkilatının 311. kuruluş yıldönümü kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir belediyesinin itfaiye daire başkanları ve ekiplerinin de yer aldığı heyet, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Trafik kazalarından doğal afetlere ve arama kurtarma faaliyetlerine kadar her alanda halkın huzur ve güvenliği için görev yapan Balıkesir İtfaiyesi 311. kuruluş yıldönümünü kutlamaları kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının da yer aldığı 11 büyükşehir belediyesi itfaiye teşkilatı tarihinde ilk kez 311. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Minnet ve bağlılık duygularını ifade eden itfaiyeciler adına Ankara İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri, Anıtkabir Şeref Defteri’ne duygu ve düşüncelerini yansıttı.

“AZİZ HATIRANIZ ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ”

İtfaiye Teşkilatı temsilcilerinin katıldığı Anıtkabir ziyaretinde Çeri, Anıtkabir Şeref Defteri’nde şu ifadeleri kaleme aldı: “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Vatanımızın her köşesindeki yangınlara ve doğal afetlere, canını hiçe sayarak giden İtfaiye Teşkilatlarımızın 311. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Bizler, açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe, ilkelerinizden hiç sapmadan yürüyen, ülkemize ve kıymetli vatandaşlarımıza en zor anlarında daima hizmet etmeye ant içmiş itfaiyecileriz. Aziz hatıranız önünde Balıkesir, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Mersin, Tekirdağ, Denizli ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri itfaiye teşkilatları temsil heyetleri adına saygıyla eğiliyorum.”