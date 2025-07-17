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Balıkesir İtfaiyesi’nden Yangınla Soluksuz Mücadele

Balıkesir İtfaiyesi’nden Yangınla Soluksuz Mücadele
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Altıeylül ve Savaştepe ilçelerinde peş peşe çıkan orman yangınlarına müdahale etti. Altıeylül’ün Kirazköy kırsal mahallesinde çıkan yangın, sabah saatlerinde hava gücü desteğiyle kontrol altına alınırken Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri yangınla mücadelede seferber oldu.

Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin ortak müdahalesiyle söndürüldü. 7 itfaiye aracı, 11 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 30 personelle yangın söndürme çalışmalarına katılan Balıkesir İtfaiyesi yangının kontrol altına alınması için büyük bir mücadele verdi. Havadan ve karadan müdahalelerle söndürülmeye çalışılan yangının başladığı andan itibaren süreci anbean takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yangının kısa sürede söndürülmesi için tüm birimleri harekete geçirdi.

AKIN: “TÜM BİRİMLERİMİZLE SAHADA MÜCADELE ETTİK”

 İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesinin başladığı andan itibaren süreci takip eden Başkan Akın, “Altıeylül ilçemizin Kirazköy Mahallesinde dün akşam itibarıyla ormanlık alanda çıkan yangın, OGM ve AFAD ekipleriyle birlikte Balıkesir İtfaiyesi ekiplerimizin de yoğun bir müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde sahadaydık ve süreci anbean takip ettik. Dileriz ki şehrimizde ve ülkemizde bu tür yangınlar bir daha olmasın.” ifadelerini kullandı.

 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEYAKKUZDAYDI

 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesinde; Kent Estetiği Dairesi, Muhtarlık İşleri Dairesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Dairesi, BASKİ, Fırıntaş ve tüm birimler yangın alanında canla başla mücadeleye katkı sundu. Altıeylül, Karesi, İvrindi, Kepsut, Savaştepe başta olmak üzere ilçe belediyelerinden takviye araçlarla yangın uzun uğraşlar sonrası söndürüldü.

“EKİBİMİZLE VE TÜM GÜCÜMÜZLE YANGINLA MÜCADELE ETTİK”

 Yangın söndürme çalışmalarının başladığı ilk andan itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen’den çalışmalarla ilgili bilgi alan, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Kayatepe’nin de katılımıyla çalışmaları yakından inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu saha çalışmalarını takip etti. Gündoğdu, “Çok üzgünüz. Ciğerimiz yanıyor. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi hava sıcaklıklarının artması, nem oranlarının azalması ve rüzgârlardan dolayı çıkan yangınlar maalesef Balıkesir’imizde de devam ediyor. GAMER koordinasyon merkezinde alınan kararlara Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyemizin tüm birimleri ve bütün gücüyle yangın alanındaydık. Yangının söndürülmesi için büyük bir mücadele var. Bütün ekibimize teşekkür ediyorum. Biz doğamız için, halkımız için her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Mevla’m bizi daha kötü felaketlerden ve beterinden korusun.” şeklinde konuştu.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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