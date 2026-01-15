  1. Anasayfa
  Balıkesir İtfaiyesi'nin kahramanları afetlere karşı güçleniyor

Balıkesir İtfaiyesi’nin kahramanları afetlere karşı güçleniyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan 150 kişilik arama kurtarma ekibi, tecrübelerini geliştirmek için AFAD akreditasyon eğitimlerine katıldı. Teorik ve uygulamalı eğitimlerle yetkinliklerini uluslararası standartlara çıkaracak olan Balıkesir İtfaiyesi, Türkiye’nin sayılı itfaiyeleri arasındaki yerini güçlendiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yenilikçi vizyonuyla araç ve personel kadrosunu güçlendiren Balıkesir İtfaiyesi, AFAD tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre afet ve acil durumlarda sunulacak hizmet alanlarını geliştirmek için akreditasyon eğitimlerine katıldı. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin yetkinliklerini sınıflandırıp standardize eden ve akreditasyon süreci oluşturan eğitimler için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 20 ilçede görev yapan personelinden oluşturulan 150 kişilik arama kurtarma ekibi, olası afetlere etkin bir şekilde müdahale etmek için teorik ve uygulamalı eğitimlerde yer aldı.

AFET VE ACİL DURUMLARDA PROFESYONEL EKİP SAHADA OLACAK

Balıkesir İtfaiyesi’nin her biri 50 kişiden oluşan 3 ekip olmak üzere 150 kişilik arama ve kurtarma personeli, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda akreditasyon çalışmalarına başladı. Arama ve kurtarma konusunda uluslararası standartlara sahip bir kurtarma ekibine sahip olmak için başlatılan çalışmalar kapsamında personelin bilgi, beceri ve operasyonel yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor. Hafif düzey akreditasyon sürecinin tamamlanmasının ardından orta düzey arama ve kurtarma akreditasyon eğitimlerine geçilecek. Yürütülen eğitim ve akreditasyon faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte, Mayıs ayı sonuna kadar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde tam akredite, eğitimli ve müdahaleye hazır arama ve kurtarma ekiplerinin oluşturulması hedefleniyor.

ERGELEN: “PROFESYONEL MÜDAHALE KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ”

 Balıkesir İtfaiyesi’nin çalışmalarıyla ilgili konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın liderliğinde İtfaiye Daire Başkanlığı olarak olası afet ve acil durumlara karşı etkin, hızlı ve profesyonel müdahale kapasitemizi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

