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Balıkesir, Kaz Dağları Bisiklet Dostluk Sürüşü’nde buluşuyor

Balıkesir, Kaz Dağları Bisiklet Dostluk Sürüşü’nde buluşuyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek olan El Ele İki Kıyı, İki Teker Dostluk Sürüşü (Hand in Hand Two Shores, Two Wheels – Cycling for Friendship) Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluğu pekiştirirken sporcular, dostluk, barış ve kültürel paylaşımlar için pedal çevirecek.

Tarihi dokusu ve eşsiz doğasıyla Balıkesir, 5 Temmuz Cumartesi günü Burhaniye’de El Ele İki Kıyı, İki Teker Dostluk Sürüşü’ne ev sahipliği yapacak. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen projeye Susurluk Belediyesi, Burhaniye Belediyesi ve Edremit Belediyesi de katkı sunacak. Ayrıca Susurluk Bisiklet Platformu, Balıkesir Bisiklet İl Spor Temsilciliği, Lesvos MTB (Midilli), Adramytenne Bisiklet ve Doğa Sporları Birliği, Balıkesir Bisiklet Spor Kulübü ve Kazdağları Bisiklet Topluluğu da etkinliğe katılım sağlayacak. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliği pekiştirecek olan etkinliğe yaklaşık 100 sporcunun katılması hedefleniyor.

TÜRK- YUNAN SPORCULARDAN DOSTLUK SÜRÜŞÜ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde organize edilen El Ele İki Kıyı, İki Teker Dostluk Sürüşü (Hand in Hand Two Shores, Two Wheels – Cycling for Friendship) 5 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da gerçekleştirilecek. Türkiye ve Yunanistan arasındaki kardeşliği pekiştirecek olan Kaz Dağları Bisiklet Dostluk Sürüşü’nde sporcular; dostluk, barış ve kültürel paylaşımlar için pedal çevirecek. Körfez Bölgesi’nin benzersiz doğasında hem turizme katkı sağlayacak hem de iki ülke arasındaki dostluğu artıracak olan bisiklet turu, Ören Pegasus Heykeli önünden başlayıp, Zeytinli-Kızılkeçili-Güre ve Akçay rotasından devam edecek.

 “KÜLTÜREL TANITIMA VE TURİZME DEĞER KATACAK”

Etkinliğin proje danışmanlığını yürüten Kenan Benli yaptığı açıklamada, “Ege’nin iki yakasından, Türkiye ve Yunanistan’dan bisiklet gönüllülerini bir araya getiren bu anlamlı etkinlik, dostluk ve kardeşliğe katkı sağlayarak kültürel tanıtıma ve turizme değer katacaktır. Bir sonraki etkinliğe İtalyan bisikletçileri de davet edeceğiz ve böylelikle sporun birleştirici yönünden faydalanacağız. Gelecek yıl Bandırma, Kapıdağ ve çevresinin de tanıtılmasını planlıyoruz. Doğayı keşfedecek, kültürü paylaşacak, dostlukları pekiştireceğiz.” dedi.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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