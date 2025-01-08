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Balıkesir Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemek 50 TL

Balıkesir Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemek 50 TL
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Balıkesir’de hizmete açılan Kent Lokantası, üniversite öğrencilerinden, çalışanlara ve emeklilere kadar pek çok kişiyi aynı sofrada buluşturuyor. Her gün yaklaşık bin kişinin ziyaret ettiği Kent Lokantası’nda 4 çeşit yemek 50 TL’den satılıyor.

Halkın sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşabilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kent Lokantası, üniversite öğrencilerinden, çalışanlara ve emeklilere kadar pek çok kişiyi aynı sofrada buluşturuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından ilki Toplu Taşıma Merkezinde hizmete sunulan Kent Lokantası açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Günlük bin kişilik yemeğin çıktığı Kent Lokantası’nda 4 çeşit yemek 50 TL’den satılıyor. Alım gücü günden güne düşen emeklilerin yoğunlukla tercih ettiği Kent Lokantası, ailesinden uzakta ev yemeğine özlem duyan üniversite öğrencilerini de ağırlıyor. Dar gelirli ailelerin de çocuklarıyla birlikte sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Askıda Yemek" uygulaması sayesinde dayanışmayı da güçlendirirken, bütçesi olmayan dar gelirlinin yemeği de ücretsiz olarak karşılanıyor.

“HALKIMIZIN DAİMA YANINDAYIZ”

Ekonomik krizin altında günden güne ezilen vatandaşın cebindeki yangını söndürmek için yola çıktıklarını söyleyen Başkan Ahmet Akın, “Barınma gibi beslenme de halkımızın en temel haklarından. Bu kapsamda biz “Yakın Kart” ile vatandaşlarımızın ekonomik yükünü omuzladık. Kent Lokantamızı hizmete açarak Balıkesirli hemşehrilerimizin sağlıklı ev yemeklerini uygun fiyatlarla yemesine olanak sağladık. İstedik ki emeklisinden öğrencisine herkes gelebilsin ve sağlıklı bir şekilde yemeğini yesin. Açıldığı günden itibaren Kent Lokantamız yoğun ilgi görüyor. Kent yoksulluğu ile mücadele etmek için imkânlarımızı seferber ediyoruz. Halkçı belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

 “FİYATTAN DA YEMEKLERDEN DE ÇOK MEMNUN KALDIK”

 Üniversite öğrencisi olduğunu ve yurtta kaldığı için ev yemeği yemeyi özlediğini söyleyen Burak Emre Kılıç, “Kent Lokantası’nı denemek istiyorduk, çok hoşumuza gitti. Malum KYK’da kaldığımız için ev yemeğini özlüyoruz. Bu nedenle belediyemizin böyle güzel bir yer açması ve böyle uygun bir fiyata ev yemeği yedirmesi gerçekten önemli, güzel bizim adımıza. Böyle güzel bir mekân açtığı için büyükşehir belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kent Lokantası’nda yemeklerin çok uygun fiyattan satılması nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen Hayati Hakan, “Fiyatlardan olsun, yemeklerden olsun hepsinden memnunum” diyerek yemek kalitesinin de oldukça güzel olduğunu dile getirdi.

“4 ÇEŞİT YEMEĞİ DIŞARIDA 50 TL’YE YİYEMİYORUZ”

Ekonomik dar boğazda olan emekliler için Kent Lokantası’nın çok iyi bir hizmet olduğunu belirten İdris Sılay, “Biz emekliler için çok iyi bir hizmet” ifadesini kullandı.

Kent Lokantası’ndaki yemeklerin hem lezzetli hem de çok uygun fiyatlı olduğunu söyleyen Müfide Kıran, “Buraya gelince çocuklardan duyduk Kent Lokantası’na geldik. Çok da memnun olduk. Çok da temiz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Kent Lokantası’nda uygun fiyata yemek yiyebildiklerini söyleyen Zümrüt Yıldırım, “4 çeşit yemeği dışarıda 50 TL’ye yiyemiyorsun. Yani çok memnunuz” ifadesini kullandı.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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