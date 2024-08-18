Balıkesir Kurtdere Er Meydanı, bin 711 pehlivanı ağırladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde görkemli bir organizasyonla gerçekleştirilen “64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri” ile 3 gün boyunca yağlı güreşin kalbi Balıkesir’de attı. 76’sı başpehlivan olmak üzere bin 171 pehlivanın katıldığı güreşler, kıran kırana mücadelerle geçti. Baş boyunda İsmail Balaban’ı mağlup eden Enes Doğan ile Yusuf Can Zeybek’i yenen Erkan Taş finalde ‘Altın Kemer’ için mücadele etti. Müthiş bir performans ortaya koyan Enes Doğan çok kısa bir süre içerisinde rakibi Erkan Taş’a üstünlük sağlayarak kürsünün en üst basamağına çıkmaya hak kazandı ve “64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı olarak ‘Altın Kemer’in sahibi oldu. 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nin ikincisi Erkan Taş olurken; İsmail Balaban ile Yusuf Can Zeybek üçüncülük kürsüsünü paylaştı.

“ATA SPORUMUZU DAHA YUKARILARA ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ”

3 gün boyunca güreşleri yakından takip eden Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Kurtdere Er Meydanımız 3 gün boyunca tıklım tıklımdı. Pehlivanlar Şehri Balıkesir’de; nice şampiyonlar, nice başpehlivanlar çıkarmak en büyük isteklerimden bir tanesi. Ata sporumuz yağlı güreşleri daha yukarıya taşımaya kararlıyız.” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ GÜREŞLERİNDEN”

Başkan Ahmet Akın ile birlikte 3 aydır Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nin daha iyi olması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Türkiye’nin en önemli güreşlerinden bir tanesine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

BAŞKAN AKIN’IN DESTEĞİ BÜYÜK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Kurtdereli Güreşleri’ne çok büyük destek verdiğinin altını çizen 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Güreş Ağası Kemal Aydın “Burası çok büyük bir organizasyon. Ahmet Başkanım ve Mesut Başkanıma teşekkür ederim.” dedi.

“BU YIL AYRI BİR HAVASI VARDI KURTDERE’NİN”

4. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı, ‘Altın Kemer’in sahibi Enes Doğan, birinci olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek “Allah’ıma şükürler olsun. Ben bu sahaya 13 yaşında ayak bastım, Kurtdereli Er Meydanı’na. Balıkesirlilerin her birine çok teşekkür ederim. Bu yıl ayrı bir havası vardı Kurtdere’nin. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

BALIKESİR İÇİN GURUR DUYULACAK BİR ORGANİZASYON

Türkiye’nin dört bir yanından gelen güreşseverler, yıllardır geldikleri Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nin; bu yıl daha düzenli ve güzel bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade ederek Balıkesir için gurur duyulacak bir organizasyon olduğunu dile getirdi ve Başkan Ahmet Akın ile Başkan Mesut Akbıyık’a teşekkürlerini iletti.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GÜREŞSEVERLER KATILDI

Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’ne; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Güreş Ağası Kemal Aydın, milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri ile Türkiye’nin dört bir yanından güreşseverler katılım gösterdi.