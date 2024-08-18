  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Kurtdere Er Meydanı, bin 711 pehlivanı ağırladı

Balıkesir Kurtdere Er Meydanı, bin 711 pehlivanı ağırladı

Balıkesir Kurtdere Er Meydanı, bin 711 pehlivanı ağırladı
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde; 3 gün boyunca 76’sı başpehlivan olmak üzere bin 711 güreşçi kol bağladı. Rakibi Erkan Taş’ı kısa sürede tuş eden Enes Doğan, 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı’nı kazanarak ‘Altın Kemer’in sahibi oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde görkemli bir organizasyonla gerçekleştirilen  “64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri”  ile  3 gün boyunca yağlı güreşin kalbi Balıkesir’de attı. 76’sı başpehlivan olmak üzere bin 171 pehlivanın katıldığı güreşler, kıran kırana mücadelerle geçti. Baş boyunda İsmail Balaban’ı mağlup eden Enes Doğan ile Yusuf Can Zeybek’i yenen Erkan Taş finalde ‘Altın Kemer’ için mücadele etti. Müthiş bir performans ortaya koyan Enes Doğan çok kısa bir süre içerisinde rakibi Erkan Taş’a üstünlük sağlayarak kürsünün en üst basamağına çıkmaya hak kazandı ve “64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı olarak ‘Altın Kemer’in sahibi oldu. 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nin ikincisi Erkan Taş olurken; İsmail Balaban ile Yusuf Can Zeybek üçüncülük kürsüsünü paylaştı.

“ATA SPORUMUZU DAHA YUKARILARA ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ”

3 gün boyunca güreşleri yakından takip eden Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Kurtdere Er Meydanımız 3 gün boyunca tıklım tıklımdı. Pehlivanlar Şehri Balıkesir’de; nice şampiyonlar, nice başpehlivanlar çıkarmak en büyük isteklerimden bir tanesi. Ata sporumuz yağlı güreşleri daha yukarıya taşımaya kararlıyız.” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ GÜREŞLERİNDEN”

Başkan Ahmet Akın ile birlikte 3 aydır Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nin daha iyi olması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Türkiye’nin en önemli güreşlerinden bir tanesine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

BAŞKAN AKIN’IN DESTEĞİ BÜYÜK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Kurtdereli Güreşleri’ne  çok büyük destek verdiğinin altını çizen 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Güreş Ağası Kemal Aydın “Burası çok büyük bir organizasyon. Ahmet Başkanım ve Mesut Başkanıma teşekkür ederim.” dedi. 

“BU YIL AYRI BİR HAVASI VARDI KURTDERE’NİN”

4. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı, ‘Altın Kemer’in sahibi Enes Doğan, birinci olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek “Allah’ıma şükürler olsun. Ben bu sahaya 13 yaşında ayak bastım, Kurtdereli Er Meydanı’na. Balıkesirlilerin her birine çok teşekkür ederim. Bu yıl ayrı bir havası vardı Kurtdere’nin. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

BALIKESİR İÇİN GURUR DUYULACAK BİR ORGANİZASYON

Türkiye’nin dört bir yanından gelen güreşseverler, yıllardır geldikleri Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nin; bu yıl daha düzenli ve güzel bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade ederek Balıkesir için gurur duyulacak bir organizasyon olduğunu dile getirdi ve Başkan Ahmet Akın ile Başkan Mesut Akbıyık’a teşekkürlerini iletti.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GÜREŞSEVERLER KATILDI

Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’ne; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Güreş Ağası Kemal Aydın, milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri ile Türkiye’nin dört bir yanından güreşseverler katılım gösterdi.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Acı tabloyu Vali açıkladı: ''İlimizin tarihinin en büyük yangını'' Acı tabloyu Vali açıkladı: ''İlimizin tarihinin en büyük yangını'' Ali Koç'u iterek düşürmüştü, ifadesi ortaya çıktı Ali Koç'u iterek düşürmüştü, ifadesi ortaya çıktı Muğla yangınlarında 3 gözaltı var Muğla yangınlarında 3 gözaltı var Seçimlerde Erdoğan'a destek vermişti, erken seçim istedi Seçimlerde Erdoğan'a destek vermişti, erken seçim istedi Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi Aydemir Akbaş’ın cenazesinde arbede çıktı Aydemir Akbaş’ın cenazesinde arbede çıktı Bingöl'de korkutan deprem Bingöl'de korkutan deprem Vergi kaçıranlara müjde: Bakan Şimşek misafirliğe geliyor Vergi kaçıranlara müjde: Bakan Şimşek misafirliğe geliyor Göztepe'nin sessizliği bitti, Ali Koç için çok sert bir açıklama geldi Göztepe'nin sessizliği bitti, Ali Koç için çok sert bir açıklama geldi Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var
Türkiye'yi terk etmişti... Yağmur Ünal: ''Bali'ye yerleştim, dönmeyi düşünmüyorum'' Türkiye'yi terk etmişti... Yağmur Ünal: ''Bali'ye yerleştim, dönmeyi düşünmüyorum'' 22 yaşında Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı 22 yaşında Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı Tuvana Türkay bisikletle Yunanistan'ı dere tepe keşfe çıktı Tuvana Türkay bisikletle Yunanistan'ı dere tepe keşfe çıktı GİB iddiaları yalanladı: ''Elektronik işlemler için ücret alınmayacak'' GİB iddiaları yalanladı: ''Elektronik işlemler için ücret alınmayacak'' Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Sağlık Bakanı'ndan tarihi itiraf Sağlık Bakanı'ndan tarihi itiraf Güzellik kraliçesi tacı elinden alındı Güzellik kraliçesi tacı elinden alındı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Amedspor'a verdiği sözü tuttu TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Amedspor'a verdiği sözü tuttu Basketbolda tarihi maç: 4 sayılık basket tarihe geçti Basketbolda tarihi maç: 4 sayılık basket tarihe geçti AK Partili Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti AK Partili Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti