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Balıkesir Kurtuluş Turnuvası başlıyor

Balıkesir Kurtuluş Turnuvası başlıyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 4-5-6 Eylül günlerinde ''Balıkesir Kurtuluş Turnuvası'' heyecanı yaşanacak. Balıkesir’de 3 gün boyunca basketbol rüzgârı esecek.

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü anısına; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde basketbol turnuvası düzenlenecek. 4-5-6 Eylül günlerinde Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan ‘Balıkesir Kurtuluş Turnuvası’nda farklı illerden gelen takımlar, üç gün boyunca kıyasıya mücadele edecek.

HEYECAN BAŞLIYOR!

Kurtuluş Turnuvası’nın ilk karşılaşması 4 Eylül Çarşamba günü Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Esenler Erokspor arasında saat 17.30’da başlayacak. 5 Eylül Perşembe günü saat 17.30’da Bordo Basketbol Kulübü ve Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Final maçının oynanacağı 6 Eylül Cuma günü saat 17.30’da ev sahibi Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bordo Basketbol Kulübü’nü ağırlayacak.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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