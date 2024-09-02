Balıkesir Kurtuluş Turnuvası başlıyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 4-5-6 Eylül günlerinde ''Balıkesir Kurtuluş Turnuvası'' heyecanı yaşanacak. Balıkesir’de 3 gün boyunca basketbol rüzgârı esecek.
Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü anısına; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde basketbol turnuvası düzenlenecek. 4-5-6 Eylül günlerinde Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan ‘Balıkesir Kurtuluş Turnuvası’nda farklı illerden gelen takımlar, üç gün boyunca kıyasıya mücadele edecek.
HEYECAN BAŞLIYOR!
Kurtuluş Turnuvası’nın ilk karşılaşması 4 Eylül Çarşamba günü Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Esenler Erokspor arasında saat 17.30’da başlayacak. 5 Eylül Perşembe günü saat 17.30’da Bordo Basketbol Kulübü ve Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Final maçının oynanacağı 6 Eylül Cuma günü saat 17.30’da ev sahibi Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bordo Basketbol Kulübü’nü ağırlayacak.
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