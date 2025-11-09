Balıkesir Kuvayımilliye ruhuyla, Ata’mızı anıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında “Her 10 Kasım’da, yalnızca bir yas tutmuyoruz; aynı zamanda bir şükran duygusunu ve bir yeniden diriliş bilincini hissediyoruz. Bizlere düşen görev, bu emaneti yüceltmek, Cumhuriyet’in değerlerini her alanda yaşatmaktır.” diyen Başkan Akın, Atatürk’ü özlemle andı.

Ebedi kurtarıcımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurlayışımızın yıldönümünde minnet, saygı ve derin bir özlemle andıklarını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Her 10 Kasım’da, yalnızca bir yas tutmuyoruz; aynı zamanda bir şükran duygusunu ve bir yeniden diriliş bilincini hissediyoruz. Çünkü Ulu Önder’imiz, yalnızca bir milletin kaderini değiştirmekle kalmamış; aynı zamanda her Türk çocuğunun yüreğine bağımsızlık, inanç ve umut aşılayan bir önder olmuştur. Ne mutlu ki bu güneş, Türkiye’mizin üzerine doğdu. Ne mutlu ki dünya, kapitalizmin göbeğinde can çekişirken biz, çağlar aşan devrimlerle dünya belleğine kuvvetlice kazınmış bir lidere sahip olduk.

Balıkesir, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürüyen yiğit insanların memleketidir. Bu topraklarda, Kuvayımilliye ruhu yalnızca bir tarih sayfası değildir; bugün hâlâ yaşayan, soluduğumuz havaya karışmış bir inançtır. Balıkesir halkı, o günlerde olduğu gibi bugün de vatanına, Cumhuriyet’ine ve Ata’mızın ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bizler, özgürlüğün ancak bu ruhla ve kararlılıkla korunacağının bilincindeyiz.

BİZLERE DÜŞEN GÖREV, BU EMANETİ YÜCELTMEK

Ata’mızın bize bıraktığı en büyük miras, yalnızca Cumhuriyet değil; aynı zamanda kendi ayakları üzerinde duran, düşünen, üreten bir millet olma bilincidir. Bugün bizlere düşen görev, bu emaneti yüceltmek, Cumhuriyet’in değerlerini her alanda yaşatmaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da yolumuzu aydınlatan ışık, onun aklı, bilimi ve halk sevgisidir.

Biz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ sözündeki sonsuz inancı taşıyoruz. Bu inançla çalışan, üreten, birbirine güvenen, el ele veren bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Kuvayımilliye’nin başkenti Balıkesir’imizi bu idealler ışığında geleceğe taşıyoruz.

GÖSTERDİĞİ HEDEFE KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ

Bugün, Ata’mızı yalnızca özlemle değil; sözlerimizle de anıyoruz: Onun açtığı yoldan, gösterdiği hedefe doğru kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Balıkesir’i, Kuvayımilliye’nin mirasına yakışır şekilde kalkındırmaya, bu topraklarda Cumhuriyet’in ışığını daha da parlatmaya söz veriyoruz. Onun emanetine ancak bu şekilde sahip çıkabiliriz. Büyük şefimizin ülkemize yaydığı o büyülü aydınlanma ışığını hakkıyla büyütmeden oturduğumuz koltuklar, bizlere helal olmaz.

Bizler, babasını kaybetmiş bir milletiz. Ancak babamızdan kalan mirası har vurup harman savurmadan geliştirip büyüterek çocuklarımıza da bırakmak istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, ebedi kurtarıcımız ve Başkomutanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhun şad olsun Ata’m! Emanetin emin ellerde!"