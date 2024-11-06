Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na büyük ilgi

''İklime Uygun Tarım, Bereketli Yatırım'' sloganıyla düzenlenen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi. Balıkesir’de ilk olma özelliği taşıyan, şehrin üretimine yeni bir ivme kazandıran ve 5 gün süren fuar 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Balıkesir’de tarımsal üretimin ve hayvancılığın geliştirilmesi adına 1-5 Kasım günleri arasında Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD), Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın iş birliğiyle Balıkesir’de ilk defa düzenlenen fuar; üreticiler, sektör temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getirdi. 5 gün süren fuarda alanında uzman akademisyenler tarafından tarım ve hayvancılığı geliştirecek çalışmalarla ilgili panel ve söyleşiler düzenlendi. Üreticiler ve sektör temsilcilerini buluşturan fuarda son teknoloji tarım makinaları da tanıtıldı.

ÜRETİCİLERE İLHAM VERDİ

5 gün boyunca 20 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, üreticilere de ilham verdi. Sektörün önde gelen firmalarını yakından tanıma fırsatı bulan üreticiler, son teknoloji cihazlarla buluşarak, üretim metotlarını geliştirmek için alternatifleri incelediler. Alanında uzman akademisyenlerin gerçekleştirdiği panel ve söyleşilerde; iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri, tarım ve gıdanın bugünü, geleceği, tarım ve hayvancılığı bekleyen riskler ile üretimi artıracak faktörlere ilişkin konularda verimli sunumlar yapıldı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ FİRMALARINI TANITTI

70 katılımcı firmanın yer aldığı Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda sektör temsilcileri firmalarını tanıttı. Hizmetleri ve ürün kapasiteleriyle ilgili üreticilerle görüşmeler yapan sektör temsilcileri iş birliği ve ortak çalışmalarla ilgili önemli paylaşımlarda bulundular. Üretim sektöründeki yeniliklerin sergilendiği fuar iş birlikleri ve üreticilerle doğrudan iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla da firma imajlarının güçlenmesine katkı sundu. Kadın ve genç üreticilerin sektöre daha etkin katılımına katkı sunan fuarda şehrin dört bir yanından gelen kadın kooperatifleri de stant açarak ürünlerini tanıttı.

“TARIM POTANSİYELİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ”

Bu yıl ilki düzenlenen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın Balıkesir için çok önemli olduğunu dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Balıkesir, tarım ve hayvancılığın başkenti diyoruz ama şehrimizin böyle bir fuara ihtiyacı vardı. Fuarımızın ilkini düzenledik, ikincisini de çok daha güzel bir şekilde gerçekleştireceğiz. Sonraki fuarlarımızı Balıkesir’e yakışır bir fuar alanıyla da taçlandıracağız. Hep birlikte, beraberlik içerisinde Balıkesir’imize güzel bir fuar merkezi kazandıracağız. Balıkesir geniş coğrafyasıyla büyük olanaklara sahip. Nüfusumuzun da önemli bir kısmı kırsal alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Kentimizin tarım potansiyelini çok daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışıyoruz. Sürdürülebilir tarım politikaları, iklimle bütünleşik tarımsal üretim, ürünlerimizin katma değerinin artırılması, gençlerin ve kadınların tarımsal üretime aktif katılımına dikkat çeken fuarımız, büyük bir önem taşıyor.” diyerek gelecek yıllarda çok daha geniş kapsamlı fuarlar düzenleyeceklerini dile getirdi.