  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir ulaşımda dünya standartlarını yakalayacak

Balıkesir ulaşımda dünya standartlarını yakalayacak

Balıkesir ulaşımda dünya standartlarını yakalayacak
Güncelleme:

Ulaşımı konforlu hale getirerek çevreye duyarlı ulaşım alternatifleri oluşturmayı amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehre kazandırmayı hedeflediği elektrikli otobüsler ile Ayvalık’ta test sürüşü gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreye zararı en aza indirmek amacıyla toplu taşımayı fosil yakıtlardan arındırarak çevreci ve sürdürülebilir alternatiflere yöneliyor. Elektrikli otobüsleri şehre kazandırmak için görüşme sağlanan bir firmadan gelen elektrikli otobüs ile Ayvalık sokaklarında test sürüşü gerçekleştiren Başkan Ahmet Akın, dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi Balıkesir’de de araçları fosil yakıtlardan arındırarak temiz enerjiyle çalışan elektrikli araçların kullanımını arttıracaklarını dile getirdi. Kent içinde ulaşımı güçlendireceklerini belirten Başkan Akın, “Dünya standartlarını yakalayan, daha yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle Balıkesir’imizi ulaşım konusunda güçlendireceğiz.” dedi.

“RAHAT VE KONFORLU ULAŞIM İÇİN YOL HARİTAMIZI HAZIRLADIK”

Elektrikli otobüslerin kent ulaşımındaki önemine değinen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Bir taraftan Ayvalık’ımızın su sorunuyla mücadele ediyoruz. Bir taraftan da vatandaşımızın ulaşımda daha kolay hareket etmesi için yaz nüfusu, kış nüfusu ile alakalı daha rahat hareket edebilmesi için bir yol haritası hazırladık. Bunu da hazırlarken özellikle önümüzdeki süreçte hem çevreci, hem doğaya uyumlu, karbon salınımı olmayan daha konforlu, bakım maliyeti çok çok daha az ve daha kolay işletilebilen otobüslerle; bir taraftan da başka türlü sistemlerle ulaşımı da kolaylaştırma çabasındayız. Onun için burada elektrikli bir otobüsümüzün hep birlikte arkadaşlarımızla denemesini yaptık. Elektrikli otobüslere doğru ilerlemek için bir çabamız var. Bunu nihaiye erdirmek için ilerliyoruz. İnşallah en yakın zamanda vatandaşlarımızla buluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Miss Turkey 2024 İdil Bilgen sessizliğini bozdu Miss Turkey 2024 İdil Bilgen sessizliğini bozdu Mahalleliyi sokağa döken kötü kokunun altından bir vahşet çıktı Mahalleliyi sokağa döken kötü kokunun altından bir vahşet çıktı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Marmara için 2 yıkıcı deprem uyarısı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Marmara için 2 yıkıcı deprem uyarısı Genç kızlar evlerinde dehşeti yaşadı: Zorla eve girdi Genç kızlar evlerinde dehşeti yaşadı: Zorla eve girdi Pazarda hassas tartı ayıbı: Hassas tartı değil vicdan tartısı Pazarda hassas tartı ayıbı: Hassas tartı değil vicdan tartısı Narin cinayetinde yine bir ''biliyorum ama söyleyemem'' krizi Narin cinayetinde yine bir ''biliyorum ama söyleyemem'' krizi Yaza veda... Sağanak yağışlar fena geliyor! Yaza veda... Sağanak yağışlar fena geliyor! Narin'in amcası WhatsApp mesajlarını neden sildiğini açılkadı Narin'in amcası WhatsApp mesajlarını neden sildiğini açılkadı İstanbul'da yabancı uyruklu cani ev basıp eski sevgilisini katletti İstanbul'da yabancı uyruklu cani ev basıp eski sevgilisini katletti Devlet tarlalarınızı kiraya verebilir: Ayrıntılar belli oldu Devlet tarlalarınızı kiraya verebilir: Ayrıntılar belli oldu
İstanbul'da mide bulandıran operasyon: Hepsini bize yedireceklerdi İstanbul'da mide bulandıran operasyon: Hepsini bize yedireceklerdi Narin'in babası şüphelendiği kişiyi açıkladı: ''80 bin TL için yapmış olabilir'' Narin'in babası şüphelendiği kişiyi açıkladı: ''80 bin TL için yapmış olabilir'' Erdoğan imzaladı: Tütün ve tütün ürünlerinde bir ÖTV zammı daha Erdoğan imzaladı: Tütün ve tütün ürünlerinde bir ÖTV zammı daha Prof. Dr. Naci Görür'den 7,2'lik uyarı: 2 ilimizi işaret etti Prof. Dr. Naci Görür'den 7,2'lik uyarı: 2 ilimizi işaret etti CIA'dan skandal 12 Eylül darbesi övgüsü CIA'dan skandal 12 Eylül darbesi övgüsü İsrail onun tüm ailesini katletti; o ise yaşam savaşını sürdürüyor İsrail onun tüm ailesini katletti; o ise yaşam savaşını sürdürüyor Serenay Sarıkaya'nın göğsünü gere gere verdiği pozlar olay oldu Serenay Sarıkaya'nın göğsünü gere gere verdiği pozlar olay oldu İhtiyaç kredisinde en düşük faizi isteyen banka değişti İhtiyaç kredisinde en düşük faizi isteyen banka değişti Türkiye'de üretiliyor, Buckingham Sarayı'nda sofraları süslüyor Türkiye'de üretiliyor, Buckingham Sarayı'nda sofraları süslüyor 2025 emekli ve memur zammı hesapları değişti 2025 emekli ve memur zammı hesapları değişti