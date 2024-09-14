Balıkesir ulaşımda dünya standartlarını yakalayacak

Ulaşımı konforlu hale getirerek çevreye duyarlı ulaşım alternatifleri oluşturmayı amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehre kazandırmayı hedeflediği elektrikli otobüsler ile Ayvalık’ta test sürüşü gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreye zararı en aza indirmek amacıyla toplu taşımayı fosil yakıtlardan arındırarak çevreci ve sürdürülebilir alternatiflere yöneliyor. Elektrikli otobüsleri şehre kazandırmak için görüşme sağlanan bir firmadan gelen elektrikli otobüs ile Ayvalık sokaklarında test sürüşü gerçekleştiren Başkan Ahmet Akın, dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi Balıkesir’de de araçları fosil yakıtlardan arındırarak temiz enerjiyle çalışan elektrikli araçların kullanımını arttıracaklarını dile getirdi. Kent içinde ulaşımı güçlendireceklerini belirten Başkan Akın, “Dünya standartlarını yakalayan, daha yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle Balıkesir’imizi ulaşım konusunda güçlendireceğiz.” dedi.

“RAHAT VE KONFORLU ULAŞIM İÇİN YOL HARİTAMIZI HAZIRLADIK”

Elektrikli otobüslerin kent ulaşımındaki önemine değinen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Bir taraftan Ayvalık’ımızın su sorunuyla mücadele ediyoruz. Bir taraftan da vatandaşımızın ulaşımda daha kolay hareket etmesi için yaz nüfusu, kış nüfusu ile alakalı daha rahat hareket edebilmesi için bir yol haritası hazırladık. Bunu da hazırlarken özellikle önümüzdeki süreçte hem çevreci, hem doğaya uyumlu, karbon salınımı olmayan daha konforlu, bakım maliyeti çok çok daha az ve daha kolay işletilebilen otobüslerle; bir taraftan da başka türlü sistemlerle ulaşımı da kolaylaştırma çabasındayız. Onun için burada elektrikli bir otobüsümüzün hep birlikte arkadaşlarımızla denemesini yaptık. Elektrikli otobüslere doğru ilerlemek için bir çabamız var. Bunu nihaiye erdirmek için ilerliyoruz. İnşallah en yakın zamanda vatandaşlarımızla buluşturacağız.” ifadelerini kullandı.