Balıkesir, ulaşımda Türkiye’ye örnek olacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğinde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehirde ulaşılmayan tek bir nokta bırakmamak için çalıştıklarını belirtirken, “Balıkesir’i Türkiye’nin örnek sürdürülebilir ulaşım kenti yapmak için çalışıyoruz.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Milli Kuvvetler Caddesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Fehmi Erdem, CHP Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehirleri ve yerel yönetimleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünya çapında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Balıkesir’de renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan spor ve hareketliği özendirecek parkurlarda çocuklar ve vatandaşlar eğlenceli vakit geçirdi. Müzik dinletisi ve çeşitli aktivitelerle renklenen programda Başkan Akın ve protokol üyeleri Milli Kuvvetler Caddesi’nde bisiklet turu yaparak farkındalık oluşturdu.

“HERKES İÇİN ULAŞIM”

Balıkesir’de şehrin tüm bileşenlerinin uyum içerisinde çalıştığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın birlik ve beraberlik içerisinde kutlandığını söyledi. Akın, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın 2002 yılından bu yana kutlandığı bilgisini paylaşırken şunları söyledi: “ “Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana düzenlenen bu özel hafta, dünyanın dört bir yanında kentlerin sürdürülebilir ulaşım alışkanlıklarını teşvik etmesi, vatandaşların daha sağlıklı, çevre dostu ve erişilebilir ulaşım yöntemlerini benimsemesi için oluşturulan güçlü bir farkındalık kampanyasıdır. Bu yılın teması olan “Herkes İçin Ulaşım (Mobility for All), hepimize önemli bir mesaj veriyor.”

“EŞİT, ADİL VE ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM”

“Engellilerden yaşlılara, çocuklardan kadınlara ve ekonomik dezavantajlı bireylere kadar herkesin eşit, adil ve erişilebilir ulaşım hakkı vardır” diyen Akın “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu anlayışla, kentimizde toplumsal katılımı artıracak, kapsayıcı ve çevre dostu ulaşım projelerini hayata geçiriyoruz. Bizim hedefimiz, sadece bir hafta boyunca değil, yılın her günü sürdürülebilir ve kapsayıcı ulaşımı Balıkesir’imizde yaşatmak. Çocuklarımızın güvenle bisiklete binebildiği, yaşlılarımızın toplu taşımaya kolayca erişebildiği, engelli bireylerimizin hiçbir engel yaşamadan yolculuk yapabildiği bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz. Bu vesileyle Avrupa Hareketlilik Haftası 2025 etkinliklerimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlara, paydaşlara ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“ULAŞILMAYAN TEK BİR NOKTA KALMAYACAK”

Ulaşımın insani bir hak olduğunu ifade eden Akın, Balıkesir’de ulaşılmayan tek bir noktanın bile kalmaması için çalıştıklarını söyledi. Akın, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 60’ın üzerinde yeni hat açtık. Yeni araç alımları yaptık. Bunları yakında halkımızla buluşturacağız. Balıkesir’i Türkiye’nin örnek sürdürülebilir ulaşım kenti yapmak için çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızı bilimsel bir alt yapıyla gerçekleştiriyoruz” dedi.