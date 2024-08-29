Balıkesir Valisi ve Bandırma Kaymakamı’ndan Bandırma Belediyesi’ne ziyaret

Balıkesir Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu ve Bandırma Kaymakamı Sayın Engin Aksakal, Bandırma Belediyesi’ne resmi bir ziyarette bulundu. Bandırma Belediye Başkanı Sayın Dursun Mirza tarafından sıcak bir şekilde karşılanan heyet, belediye hizmetleri ve ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Toplantı sırasında, Bandırma’nın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dursun Mirza kentte yürütülen projeler ve gelecekteki planlar hakkında Bandırma’nın büyüme ve gelişme yolundaki vizyonunu paylaştı. Sayın Vali İsmail Ustaoğlu Bandırma’nın potansiyelini ve bugüne kadar gerçekleştirilen başarılı çalışmaları takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, il genelinde kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak için koordinasyonun önemine vurgu yaptı.



Sayın Kaymakam Engin Aksakal ise, ilçede halkın refahını ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Sn. Dursun Mirza ziyaretlerinden dolayı Balıkesir Valisi ve Bandırma Kaymakamına teşekkürlerini sunarken ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri, hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdimi ile sona erdi.