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Balıkesir zabıtası okul yollarında görev başında

Balıkesir zabıtası okul yollarında görev başında
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelmesini sağlamak amacıyla okul önlerinde denetim yaptı.

Yeni eğitim-öğretim başlamasıyla milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Okullarına yürüyerek gidip gelen öğrencilerin, özellikle karşıdan karşıya geçerken karşılaşabileceği risk faktörlerini ortadan kaldırmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan okulların önlerinde uygulamalarını sıklaştırdı. Öğrencilerin, okullarına daha güvenli bir şekilde gidip gelmesi için okul önlerinde uygulama yapan zabıta ekipleri, trafiği aksatmadan karşıdan karşıya geçmeleri konusunda yardımcı oluyor.  Öğrenciler,  karşıdan karşıya araçların durmadığını ve bundan kaynaklı tehlike atlattıklarını belirtirken BBB’si ekiplerine de teşekkür ediyor. Çocuklarını sabah okula bırakan veliler ise BBB’nin bu uygulamasına destek verirken yapılan denetimlerin çocukların can güvenliği açısından da yararlı olduğunu söyledi. BBB Zabıta Ekipleri, Zağnos Paşa Ortaokulu, Fevzi Çakmak İlkokulu, Yarış Ortaokulu ve Burhan Erdayı İlkokulu önünde öğrencilerin karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olurken denetim kapsamında servis şoförlerinin araç kullanım ve güzergah izin belgeleri, emniyet kemeri, rehber personel bilgisi, klima ve kamera gibi araç içi kontrolleri gerçekleştirildi.

 ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİZE EMANET

Öğrencilerin can güvenliğini sağlamak ve onların güvenli bir şekilde evlerine ulaşması için hem servislerde hem de okul önlerinde denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk,“Çocuklarımızın okul ortamındaki güvenini okul dışında da sağlamak için BBB olarak elimizden geleni yapıyoruz. Servislerin belgelerinin tam olup olmadığını, emniyet kemerlerinin sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Aynı şekilde yaya geçitlerinde öğrencilerin yol verilmesi konusunda çalışıyoruz. Evlatlarımızın güvenliği için BBB her zaman onların yanındayız. Yine Tarım il Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde okul kantinlerine denetimler yapacağız. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz.”dedi.

 “YOL VERMİYORLAR”

Karşıdan karşıya geçerken sorunlar yaşadıklarını söyleyen Halit Ege Öntan , “Çok yakın zamanda arkadaşlarımdan birine araba çarpıyordu. Denetimlerin olması çok güzel” dedi.

 “TIR ÇARPIYORDU”

Yakın zamanda bir arkadaşının kaza atlattığını söyleyen Recep Eren Ay, “Çok problem yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımıza tır çarpıyordu. Son an da hocamız tırı durdurdu. Şoförlerin durma alışkanlığı yok. “dedi.

“UYGULAMA ÇOK İYİ”

BBB Zabıta ekiplerinin yaptığı uygulamayı çok iyi bulduğunu söyleyen Tuğçe Dallı, “Okul önlerinde polis ve zabıtanın olması  çok iyi. Araçlar hiçbir zaman durmuyor. Motorlar arkasından sollayıp geçiyor. Zabıta veya polis olduğu zaman çocuklar daha güvenli gelip geçiyor. Gözüm arkada kaldığı içim kendim okulun kapısına kadar bırakıyorum” dedi.

“ALLAH RAZI OLSUN”

Torununu okula getiren 60 yaşındaki Kezban Yavaş’ta okul önlerinde zabıtanın denetimlerini desteklediğini belirtirken,  “Allah razı olsun. Bizi koruyorlar. Torunumu bırakıyorum. Endişe duyuyoruz. Ve bu nedenle sabahın köründe kendimiz getirip götürüyoruz. Bu uygulamalar çok güzel” şeklinde konuştu.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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