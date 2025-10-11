Balıkesir'de 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü’nde Kuvayımilliye ruhu meydanlara taşındı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bir coşkuyla kutlanan 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Tülütabaklarla birlikte çiftetelli oynayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Atatürk Anıtı’nda yaptığı konuşmada Balıkesir’in yiğit evlatlarının Kuvayımilliye ruhuyla şehri hak ettiği noktaya taşımak için birlik ve beraberlik içinde olduğunu dile getirdi.

10.10 Dünya Balıkesirliler Günü, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından bu yıl ilk defa üç gün süren dolu dolu bir programla kutlandı. Programın ilk gününde şehrin heyecanla beklediği Cumhuriyet Meydanı 2. Etap ve meydandaki “Cumhuriyet Rölyefi” açılışını gerçekleştiren Başkan Akın, açılışlar sonrası meydandan başlayan kortejde Balıkesirli hemşehrileriyle kol kola, omuz omuza yürüdü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz otobüsleriyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen Balıkesirlilerin yanı sıra ilçelerden de katılım yoğun oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandosu’nun da marşlarla renklendirdiği kortejde Balıkesir’in milli mücadele simgelerinden olan tülütabaklar da kendilerine özgü danslarıyla yürüyüşe renk kattı. Balıkesirliler Derneklerinin de katıldığı yürütüşte tülütabaklarla birlikte çiftetelli oynayan Başkan Akın ve protokol üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’ndan Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Başkan Akın anıta çelenk sundu. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı’nın da konuşma yaptığı anıtta Başkan Akın, “Balıkesir’imizi hak ettiği noktaya taşımak için gencinden yaşlısına, Balıkesir’de oturan, oturmayan tüm Balıkesirli hemşehrilerimiz tam bir birlik ve beraberlik içindeyiz. Kuvayımilliye ruhuyla hareket ediyoruz.” diyerek konuşmasını gerçekleştirdi.

“DÜNYA BALIKESİRLİLER GÜNÜ BİR GÜN DEĞİL 365 GÜNDÜR”

Dünya Balıkesirliler Günü’nün her yıl daha büyük bir coşkuyla kutlanacağını söyleyen Akın, “Allah’ın izniyle. 10.10 Dünya Balıkesirliler Günümüzü bu sene çok farklı bir şekilde kutluyoruz. Katılımı görüyorsunuz. Çok mutlu olduk hepimiz. Bütün Balıkesirliler olarak. Ve bu sadece bir gün değil üç gün sürecek. Bunu da bir sene önce Zağnos Paşa Camisi meydanında yaptığım konuşmada söylemiştim. Bu özel gün bir festival edasıyla devam edecek. Bizler için Balıkesirliler Günü bir gün değil. Üç gün de değil. 365 gündür. Ancak bunu daha çok duyurmak için hem Balıkesir içinde hem diğer illerde hem de dünyanın her yerinde Balıkesirlileri, sağdıçları buradan sevgiyle, saygıyla selamlayacağız.” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZA, GENÇLERİMİZE TARİHİMİZİ, KAHRAMANLARIMIZI TEK TEK ANLATACAĞIZ”

Balıkesirli çocuklara, gençlere şehrin tarihini ve kahramanlıklarını anlatacaklarını söyleyen Akın, “Çocuklarımıza Balıkesirlileri, bu toprakların Kuvayımilliye şehri nasıl olduğunu, bize emanet edilen bu topraklar ve Kuvayımilliye’nin ne olduğunu, ilk kurşunun Balıkesir’de atıldığını, son kurşunun da Balıkesir’de atıldığını ve Balıkesir’in İstiklal Madalyası’nı çoktan ama çoktan hak ettiğini anlatacağız. Aynı zamanda şehrin dışında olan gençlerimize Balıkesir’in kahramanlarını anlatacağız. Mesela şunu söyleyeceğiz; ‘Havranlı Seyit Onbaşı Balıkesirlidir’ diyeceğiz. Çünkü maalesef Balıkesir’in kahramanlarını bilmeyen çok arkadaşlarımız var. Bunları anlatacağız. Balıkesirliler Derneğimizi, federasyonumuzu yalnız bırakmayacağız. Bir şekilde birlik içinde bu emaneti daha da yukarıya çıkaracağız. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içinde olan Türk milletine, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkan Yiğit Balıkesirlilere saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Dünya Balıkesirliler Günümüz kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.