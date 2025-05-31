Balıkesir'de ''10'un Yerel Tiyatro Günleri'' başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen “10’un Yerel Tiyatro Günleri” başlıyor. Tamamen öz kaynaklarla, kentin öz evlatlarından oluşan tiyatrocuların sahneleyeceği oyunlar, üç gün boyunca vatandaşlarla buluşacak.

Hayat pahalılığının günden güne arttığı bu dönemde sanatsal faaliyetlere erişimin de kısıtlı olduğunun bilinciyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e herkesi ücretsiz tiyatro oyunlarıyla buluşturuyor. Ailelerin evlatlarıyla birlikte seyredebilecekleri çocuk ve yetişkin tiyatro oyunlarını 31 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında izleyiciyle buluşturacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde “10’un Yerel Tiyatro Günleri” başlıyor. Yerel sanatçılardan oluşan tiyatro ekiplerinin sahnelediği oyunlar, üç gün boyunca perdelerini tiyatroseverlere açacak.

ÖZ KAYNAKLARLA, ŞEHRİN ÖZ EVLATLARINDAN TİYATRO ŞÖLENİ

İl genelinde faaliyet gösteren yerel tiyatro topluluklarını desteklemek amacıyla “10’un Yerel Tiyatro Günleri” programını başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yetişkin ve çocuk oyunlarını seyircilerle buluşturacak. 31 Mayıs- 1 Haziran ve 2 Haziran tarihlerinde üç yetişkin, iki de çocuk oyununun gösterimi yapılacak. Bu kapsamda 31 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi’nde “Keloğlan Mutluluk Ormanında” adlı interaktif Çocuk Oyunu ve saat 20.00’de Mor Cepken Kadın Tiyatrosunun “Otobüs” isimli yetişkin oyunu sahnelenecek. Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi’nde 1 Haziran Pazar günü saat 15.00’te “Arı Kardeş” çocuk oyunu ve saat 20.00’de “Türk Kadını Efsanesi” isimli yetişkin oyunu izleyicilerle buluşacak. 2 Haziran Pazartesi günü ise “La Nonna” isimli yetişkin tiyatro oyunu Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde perdelerini açacak.