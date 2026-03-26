Balıkesir'de 1133 Mahallede "Yakın Çözüm" Seferberliği: Büyükşehir Her An Yanınızda

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendiren saha çalışmalarını aralıksız sürdürürken halka daha ulaşılabilir ve hızlı belediyecilik hizmetleri sağlamaya da devam ediyor. Balıkesir’in 1133 mahallesinde vatandaşların kapısını tek tek çalan Yakın Çözüm Merkezi ekipleri, çağrı merkezi ve sosyal medya aracılığıyla da sosyal desteklerden teknik hizmetlere kadar her konuda vatandaşın yanında.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın talep ve ihtiyaçlarına en hızlı çözümü sağlamak için Balıkesir’in 1133 mahallesini adım adım dolaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yakın Çözüm Merkezi ekipleri, 20 ilçede 1.787 hane ziyareti gerçekleştirerek 2 bin 206 kişiyle birebir temas sağladı. Mahalle muhtarlarından esnafa, vatandaşlardan çiftçilere kadar toplumun her kesiminin yanında olan ekipler, aldıkları her talebi anında ilgili birimlere ileterek sorunların çözümü noktasında önemli bir çalışma yürütüyor.

542 BİN 225 ÇAĞRI CEVAPLANDI

Halka yakın ve ulaşılabilir belediyecilik anlayışıyla vatandaşların derdine derman olmak için 20 ilçede 1133 mahalleye ziyaretler gerçekleştiren Yakın Çözüm Merkezi ekipleri, çağrı merkezi ve sosyal medya aracılığıyla da gelen taleplere anında cevap veriyor. Çağrı merkezinde 2024 yılının Ekim ayından itibaren 542 bin 225 çağrıyı karşılayan ekipler aylık ortalama 40 bin çağrıya cevap veriyor. Sosyal medyadan 14 bin 206 talep alan Yakın Çözüm Merkezi ekipleri sosyal destekler, teknik ve belediyecilik hizmetlerine dair talepleri ilgili birimlere ileterek anında çözüme kavuşturuyor.

1133 MAHALLENİN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

Dar gelirli ailelerin maddi yükünü hafifletmek için tüm imkânları seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla soğuk kış günlerinde içleri ısıtacak bot, mont ve gıda kolisi desteklerini de sürdürdü. Özellikle Ramazan ayı boyunca yürütülen saha faaliyetlerinde dayanışma ruhu güçlendirildi. Yakın Çözüm Merkezi ekipleri; Altıeylül, İvrindi, Kepsut, Dursunbey, Savaştepe, Bigadiç, Susurluk, Sındırgı, Karesi, Bandırma ve Manyas ilçelerinde belirlenen mahallelerde planlı saha faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Çalışmalar tüm ilçelerde ise etaplar halinde devam ederken 1133 mahallenin de adeta röntgeni çekildi.

HIZLI VE ÇÖZÜM ODAKLI BELEDİYECİLİK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlarla kurulan doğrudan iletişim sayesinde yerel ihtiyaçların hızlı bir şekilde belirlenmesi için Yakın Çözüm Merkezi ekipleri Balıkesir’in merkezinden kırsal mahallelerine kadar ulaşıp vatandaşların sorunlarına en hızlı şekilde çözüm üretiyor. Yol talebinden, sosyal desteğe, ulaşım ihtiyacından belediye faaliyetlerine kadar alınan her talebi ilgili birimlere ileterek sürecin takipçisi olan ekipler, sahadan alınan geri bildirimlerle hizmet kalitesini de her geçen gün artırıyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Sakarya'da akılalmaz olay: Dev gölet aniden yok oldu; balıklar ortada kaldı, sular 1 km öteden çıktı
Sakarya'da akılalmaz olay: Dev gölet aniden yok oldu; balıklar ortada kaldı, sular 1 km öteden çıktı
Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten ezber bozan uyarı
Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten ezber bozan uyarı
Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun ''mutlu evliliğin sırrı'' açıklamasına tepki yağdı
Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun ''mutlu evliliğin sırrı'' açıklamasına tepki yağdı
60 kilo verip bambaşka biri olan güzel oyuncudan evlilik sinyali...
60 kilo verip bambaşka biri olan güzel oyuncudan evlilik sinyali...
Sosyal medyanın tesettürlü fenomeninin estetiksiz hali tartışma başlattı
Sosyal medyanın tesettürlü fenomeninin estetiksiz hali tartışma başlattı
Bir gıda skandalı daha... Tam 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi!
Bir gıda skandalı daha... Tam 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi!
Sevgilisine ateş ederken arkadaşını vurdu, intihar etti!
Sevgilisine ateş ederken arkadaşını vurdu, intihar etti!
Ekranların güzel oyuncusundan herkesi ağlatan itiraf
Ekranların güzel oyuncusundan herkesi ağlatan itiraf
Trump'tan olay olacak iddia: İran'ın ABD'ye gönderdiği hediyeyi açıkladı Trump'tan olay olacak iddia: İran'ın ABD'ye gönderdiği hediyeyi açıkladı Ekranların güzel oyuncusundan herkesi ağlatan itiraf Ekranların güzel oyuncusundan herkesi ağlatan itiraf İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 20 ilçe etkilenecek İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 20 ilçe etkilenecek 13 yaşındaki kız çocuğu evden kaçtı; sebebi şaşkına çevirdi 13 yaşındaki kız çocuğu evden kaçtı; sebebi şaşkına çevirdi Savaş sürerken Beyaz Saray'dan ortalığı karıştıran video paylaşım Savaş sürerken Beyaz Saray'dan ortalığı karıştıran video paylaşım Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten ezber bozan uyarı Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten ezber bozan uyarı Son seçim anketinde yarış iyice kızıştı: Zirvedeki fark 2,6 puan! Son seçim anketinde yarış iyice kızıştı: Zirvedeki fark 2,6 puan! Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan kademeli emeklilik bombası Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan kademeli emeklilik bombası Ekranların sevilen dizisi Yeraltı'nda izleyiciyi şaşırtan sahne Ekranların sevilen dizisi Yeraltı'nda izleyiciyi şaşırtan sahne Koç Holding'ten dev satış Koç Holding'ten dev satış
Sakarya'da akılalmaz olay: Dev gölet aniden yok oldu; balıklar ortada kaldı, sular 1 km öteden çıktı Sakarya'da akılalmaz olay: Dev gölet aniden yok oldu; balıklar ortada kaldı, sular 1 km öteden çıktı Sevgilisine ateş ederken arkadaşını vurdu, intihar etti! Sevgilisine ateş ederken arkadaşını vurdu, intihar etti! 60 kilo verip bambaşka biri olan güzel oyuncudan evlilik sinyali... 60 kilo verip bambaşka biri olan güzel oyuncudan evlilik sinyali... Ekranların eşsiz kahkahasıyla ünlenen güzel sunucusunun gençlik fotoğrafı olay oldu Ekranların eşsiz kahkahasıyla ünlenen güzel sunucusunun gençlik fotoğrafı olay oldu Sosyal medyanın tesettürlü fenomeninin estetiksiz hali tartışma başlattı Sosyal medyanın tesettürlü fenomeninin estetiksiz hali tartışma başlattı Elazığ'daki korkutan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama Elazığ'daki korkutan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama Orhan Pamuk'un ''yıkım'' zaferi: Taray Apartmanı davasında 4 yıl sonra karar çıktı Orhan Pamuk'un ''yıkım'' zaferi: Taray Apartmanı davasında 4 yıl sonra karar çıktı Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun ''mutlu evliliğin sırrı'' açıklamasına tepki yağdı Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun ''mutlu evliliğin sırrı'' açıklamasına tepki yağdı Elazığ'da korkutan deprem; çevre illerden de hissedildi! Elazığ'da korkutan deprem; çevre illerden de hissedildi! Çipli kimliği olmayan bu saatler arasında, havale, EFT veya kredi kartından nakit çekim yapamayacak! Çipli kimliği olmayan bu saatler arasında, havale, EFT veya kredi kartından nakit çekim yapamayacak!