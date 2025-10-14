Balıkesir'de 13 yeni araç hizmette; Akın: ''Yolları değil, gönülleri de birbirine bağladık''

Ulaşımda hizmet kalitesini her geçen gün zirveye taşıyan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 11 yeni otobüs ve 2 yeni yol yardım aracını şehrin hizmetine sunduklarını söyledi. Balıkesir’i her yönüyle Türkiye’nin parlayan yıldızı yapacaklarının altını çizen Akın, “Kısa süre önce hizmete aldığımız 14 araç ve şimdi filomuza katılan 11 aracımızla toplam 25 otobüsümüzü şehrimize kazandırmış olduk. Altını çizerek söylüyorum, bunların devamı gelecek!” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Ulaşım bir haktır” ilkesiyle hiç kimsenin ulaşım hizmetinden mahrum kalmaması için ulaşım yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. “Ulaşılmayan yol, gidilmeyen mahalle kalmayacak” ilkesiyle şehrin her noktasına kesintisiz, konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti götüren Akın, toplu taşıma filosunu güçlendiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın katıldığı törenle 11 yeni toplu taşıma aracı ve 2 yeni yol yardım aracı hizmete alındı. Salih Tozan Kültür Merkezi yanında gerçekleşen “11 Otobüs ve 2 Yol Yardım Aracı Hizmete Alım Töreni”ne Başkan Akın’ın yanı sıra CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, BBB Başkan Vekilleri Volkan Altınöz ve Ferit Gündoğdu, Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, BTT Genel Müdürü Mustafa Ömür Boyuer, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Yola çıkarken Balıkesir’in her köşesinde, her mahallesinde, tüm vatandaşların yaşamına dokunan ve kimseyi ayırt etmeyen bir yönetim anlayışını hakim kılacağının sözünü verdiğini hatırlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bugün o sözü tutmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtirken “Hep söylüyordum, Balıkesir’imizde ulaşılamayan hiçbir yer kalmayacak. Çünkü burası Büyükşehir. Kısa süre önce hizmete aldığımız 14 araç ve şimdi filomuza katılan 11 aracımızla toplam 25 otobüsümüzü şehrimize kazandırmış olduk. Altını çizerek söylüyorum, bunların daha da devamı gelecek!” dedi.

“BALIKESİR’İN DÖRT BİR YANINDA HİZMET VERECEK”

2024 yılı Nisan ayından bu yana; toplu taşıma altyapısını güçlendirerek hem şehir merkezinde hem de kırsalda daha kaliteli, konforlu ve erişilebilir bir ulaşım hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Akın, “Bugün burada, bu emeğin yeni meyvelerini sizlerle paylaşıyoruz. Filomuzu yeniledik, büyüttük, güçlendirdik. 2025 model 7 adet Karsan Atak, 4 adet Iveco Crossway ve 2 adet yol yardım aracı olmak üzere toplam 13 yeni aracı filomuza kattık. Her biri modern, çevreci, konforlu ve güvenli araçlarımız; artık Balıkesir’in dört bir yanında hizmette olacak. Ama biz sadece filomuza araç eklemedik. Ulaşım ağımızı da genişlettik, şehirle kırsalın arasındaki mesafeyi daha da kısalttık. 2024 yılının başında 199 olan hat sayımıza, 66 yeni hat ekleyerek bunu 265’e çıkarttık. Ve en önemlisi, daha önce toplu taşıma hizmeti alamayan 187 mahallemize ilk kez ulaşım hizmeti götürdük. Yani sadece yolları değil, gönülleri de birbirine bağladık.” diye konuştu.

“SOMUT DELİLDİR”

“Hiçbir vatandaşımız ‘ulaşım yok’ demeyecek; Balıkesir’in her noktasına belediyemizin güler yüzü ulaşacak” diyen Akın, “Hizmet götürmek kadar gönüllere dokunmak da çok önemli. Bir mahallemizde çocuklarımız okullarına gidemiyorsa işte o an Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, anında evlatlarımızın yanında oluyor. Emeklilerimiz, yaş almış vatandaşlarımız pazara gidemiyorsa Büyükşehir Belediyesi onların emrinde ve hizmetindedir. Yatırımlarımızla birlikte hizmet kapasitemiz de büyüdü. Günlük ortalama 25 bin kilometre olan taşıma mesafemizi, yüzde 20 artırarak 30 bin kilometrenin üzerine çıkarttık. Aylık sefer sayımızı da 1361’den 1624’e yükselttik. Bu rakamlar sadece birer sayı değildir. Bu rakamların her biri; bir öğrencinin okuluna, bir annenin pazarına, bir emekçinin işine zamanında ulaşabilmesi demek. Bu rakamlar, hizmetlerimizin halkımızın hayatına değdiğinin somut bir delilidir. Biz, bunu başardık hemşehrim.” diye konuştu.

“HİZMET, EMEK VE ADALET VAR”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımda sadece hemşehrilerini araçlarla taşımadıklarını aynı zamanda adaleti, erişebilirliği ve konforu da taşımak istediklerini belirten Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu şehirde kimsenin geride kalmasını istemiyoruz. Kırsalda da merkezde de, her vatandaşımız aynı hizmet, aynı kalite ve aynı güler yüz hakkına sahip. Bu başarı, bir ekip başarısıdır. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bu hizmeti büyük bir özveriyle yürüten şoför kardeşlerime ve her zaman bize inanan siz kıymetli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Balıkesir’in yolları artık daha güçlü, daha güvenli, daha konforlu. Biz bu yolda halkımızla birlikte yürüyoruz. Bu yolun her durağında hizmet, her kilometresinde emek, temelinde ise adalet var. Balıkesir’in her köşesinde, tüm hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte, adım adım Balıkesir’i geleceğe taşıyacağız. Verdiğimiz sözlerin hepsinin arkasındayız. Ve hepsine mavi tik atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BOYUER: “HER ŞEY DAHA GÜÇLÜ BİR ULAŞIM AĞI İÇİN”

BTT Genel Müdürü Mustafa Ömür Boyuer ise yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Şehrimizin ulaşım hizmetlerini daha konforlu, güvenli ve erişebilir bir hale getirmek için yol yürüyoruz. Bu yeni araçlarımız yalnızca ulaşım altyapımızı güçlendirmekle kalmayacak aynı zamanda vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak. Kırsaldan merkeze, denizden karaya her noktada daha güçlü bir ulaşım ağı oluşturacaklar. Ulaşım bir şehirdeki her bireyin en temel haklarından biridir. Ulaşımın kesintisiz, erişilebilir ve adil olması gerekir. Biz BTT olarak bu anlayışla hareket ediyoruz.”