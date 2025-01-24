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Balıkesir'de 6 yıllık sorun 5 günde çözüldü

Balıkesir'de 6 yıllık sorun 5 günde çözüldü
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BASKİ ekipleri, Erdek ilçesi Ormanlı Mahallesi’nde 6 yıldır vatandaşları mağdur eden taşkın sorununa 150 metrelik yağmur suyu hattı çalışmasıyla 5 günde kalıcı çözüm sundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağışların yol açtığı sel ve taşkınlara karşı şehrin altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BASKİ ekipleri, bu kapsamda Erdek ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi’nin 6 yıldır çözüm bekleyen taşkın sorununa, gerçekleştirdiği yağmur suyu hattı çalışmasıyla kalıcı olarak çözüm sundu. BASKİ ekiplerinin bölgedeki 150 metrelik yağmur suyu hattı çalışması toplam 5 günde tamamlandı.

MUHTAR TALEP ETTİ ANINDA ÇÖZÜLDÜ

 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağışların yol açtığı sel ve taşkınlara karşı çözüm odaklı çalışmalarını şehrin her köşesinde aralıksız sürdürüyor. Erdek ilçesi Ormanlı Mahallesi Muhtarı Sezgin Birol’un yıllardır devam eden bir taşkın sorununu bildirmesi üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ ekipleri hızla harekete geçerek çözüm için gerekli adımları attı. Uzun yıllardır çözüme kavuşturulamayan taşkın sorunu, 150 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı çalışmasıyla kalıcı olarak çözüme ulaştırıldı.

“YILLARDIR SÜREN SORUNUMUZU AHMET BAŞKAN ÇÖZDÜ”

BASKİ ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip eden Ormanlı Mahallesi Muhtarı Sezgin Birol, çalışmalar dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu. Birol Sezgin, “Bu yıllardan beri olan bir sorun, fakat bir türlü çare bulamadık. Bu sorun 6 yıldır devam ediyordu. Gereken yerlere yazılarımızı yazdık, bir dönüş olmadı ama sağ olsun Ahmet başkanımla, Murat başkanıma rica ettik. Gelip durumu gördüler. Allah razı olsun bize yardımcı oldular. Gerçekten bu büyük sorun bizim başımızdan kalkmış oldu. Bütün vatandaşlarımızı, tarlalarımızı kurtardı, köyümüzü rahatlatmış oldu. Hizmetlerinden dolayı Ahmet başkanım başta olmak üzere minnettarım, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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