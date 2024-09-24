Balıkesir’de Ahilik Haftası renkli görüntülere sahne oldu

Esnaf dayanışması ve birliğin sembolü olan ahilik kültürünü yaşatmak amacıyla bu yıl 37’ncisi düzenlenen Ahilik Haftası, Balıkesir’de düzenlenen etkinliklerde büyük bir coşkuyla kutlanarak renkli görüntülere sahne oldu. Kutlama programına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Alın teriyle evine ekmek götüren esnafımızın her zaman yanındayız.'' dedi.

İyi ahlak, doğruluk ve yardımseverliğin ön plana çıktığı, esnaflar arasındaki dayanışmanın sembolü olan Ahilik Haftası kutlamaları, Balıkesir’de renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli etkinliklerle kutlanan Ahilik Haftası kapsamında esnaflar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve Mehter Takımı eşliğinde çarşı merkezinde gerçekleştirdikleri kortej yürüyüşünde marşlar eşliğinde vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Balıkesir Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ve il protokolü ile birlikte kortejin başını çeken Başkan Ahmet Akın, esnafla omuz omuza yürüdü. Büyükşehir Belediye Bandosu’nun gösterileri sonrası Paşa Camisi Meydanı’nda kutlama töreni gerçekleştirildi.

“AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ”

Balıkesir Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem “Ahilik, 13. ve 19. yüzyılları arasında Anadolu’da yaşayan halkın sanat ve meslek alanında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden geliştiren, çalışma yaşamını, iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. İyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzen olan ahilik, ahlak, eğitim, bilim, teşkilatlanma, kalite, standart, üretici-tüketici ilişkisi ve denetim gibi konularda yaşadığı dönemin toplumsal yapısını düzenlemiş ve yeterli olmuş bir sistemdir. Ahilik, Türklere özgü milli bir kuruluş olarak ortaya çıkmış, Türklerin Anadolu’da kök salması ve tutunmasında önemli bir rol oynamıştır. Türk esnaf ve sanatkârları, bugün de toplumsal barışın, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında sorumluluğunu devam ettirmektedir. Milletler tarihlerindeki köklü ve sağlam kültürler ile geleceğe umutla bakarlar. Şanlı tarihimizdeki ahilik kültüründen asla vazgeçmeyeceğimizi ve bunu gelecek kuşaklara aktaracağımızı bilinmelidir. Bugün el emeği, göz nuru, alın teri ile ayakta kalma mücadelesi veren esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor, birlik ve beraberlik içinde olmalarını Canab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.” diye konuştu.

“AHİLİK GELENEĞİ TEMEL İLKELERİNDEN ÖDÜN VERMEDEN BUGÜNLERE ULAŞTI”

Ahilik geleneğinin öneminden bahseden Başkan Ahmet Akın “Atalarımızdan asırlar öncesinden miras kalan ahilik geleneğimizin yaşatılması için düzenlenen bu kıymetli buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Balıkesir’imiz; kültürel değerlerimize sahip çıktığımız, bu değerlerimizi gelecek nesillere aktardığımız örnek bir memlekettir. Böyle bir memleketin evladı olmaktan gurur duyuyorum. Temelinde doğruluk, dürüstlük ve dayanışma olan Ahilik geleneği, tarih boyunca gelişmiş, günün şartlarına göre kendini güncellemiş, ancak temel ilkelerinden asla ödün vermeden bugünlere ulaşmıştır. Bugün de Esnaf ve Sanatkâr Odalarımızın kıymetli gayretleriyle devam eden bu geleneğimiz, toplumsal yaşantımızın önemli bir unsurudur.” dedi.

“TÜM GÜÇLÜKLERİ DAYANIŞMA İLE BİRLİK VE BERABERLİKLE ÇÖZECEĞİZ”

Ekonomik koşulların halkın her kesimini etkilediğini ifade eden Başkan Ahmet Akın “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ne yazık ki halkımızın her kesimini etkiliyor; yoksulluk derinleşiyor. Anneler, masraflarını nasıl kısacaklarının derdinde. Çocuklarımız, komşularımız yatağa aç girmesin diye eminim hepimizin uykuları kaçıyor. Çiftçimiz ürettiği ürünün karşılığını alamıyor. Esnafımızın da yaşadığı zorlukların hepsini biliyoruz. Tüm bu güçlükleri ancak ve ancak dayanışma içinde olarak, el ele vererek aşacağımızı çok iyi biliyoruz.” dedi.

“ESNAFIMIZ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Esnafın ekmeğini artırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Ahmet Akın “Esnafımızın dayanışma kültürü, kardeşlik kültürü Ahi Evran geleneğinden gelir. Bizim esnafımız, yandaki komşusunu siftahsız bırakmaz. Herkesin karnı doysun, herkesin evinin bereketi olsun ister. Bunun aksini zaten bizim kültürümüz, inancımız kabul etmez. Balıkesir’imizde dayanışmayı büyütmek için bizlerin de var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isterim. Alın teriyle evine ekmek götüren işçinin, çiftçinin, esnafın, bütün emekçilerimizin her zaman yanındayız. Onların en yakınıyız. Söz verdiğimiz gibi, esnaf ve sanatkârlarımıza daha yakın olmak, onların dertlerini, taleplerini birebir dinlemek ve birlikte çözümler oluşturmak için Esnaf ve Sanatkâr İşleri Dairesi Başkanlığımızı kurduk. Günün anlam ve önemi vesilesiyle kıymetli esnaf ve sanatkârlarımıza bir kez daha saygılarımı iletiyor; yılın çırağı, kalfası ve ahisi seçilen hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Bizler ‘Esnaf olmadan eşraf olmaz’ diye büyüdük. Onun için esnafımızın ekmeğini artırmak, bereketini artırmak, Ahi Evran kültürünü ilelebet yaşatmak ve bire bir iletişim içinde Kuvayi Milliye ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

ŞED KUŞANMA TÖRENİ YAPILDI

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok’un konuşmalarının ardından Vali İsmail Ustaoğlu da yaptığı konuşmasında “Ahilik Teşkilatı, inançlı, mesleğinde yetkin, kendisini sürekli yetiştiren milletine faydalı esnaflar yetiştirmiştir. Ahi, sadece işini yapana değil, aynı zamanda adaletli, vefalı olan insan demektir” ifadelerini kullanarak Ahilik Haftası’nı kutladı.

Halk oyunları gösterilerinin de sunulduğu programda Kur’an-ı Kerim ve Meâli okunmasının ardından ‘İlin Çırağı’ Başak Anıl, ‘İlin Kalfası’ Turgut Alican ve ‘Yılın Ahisi’ Riza İvdüğ’e ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ahilik Duası eşliğinde ‘Şed Kuşanma Töreni’ yapıldı. Ahi Riza İvdüğ tarafından İlin Kalfası seçilen Turgut Alican’a şed kuşandı.