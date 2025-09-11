Balıkesir'de Ahmet Akın’dan Kabakdere’nin su sorununa kalıcı çözüm

Balıkesir’de altyapının güçlendirilmesi ve içme suyu kalitesinin artması için tüm ilçelerde büyük bir dönüşüm başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Karesi ilçesine bağlı Kabakdere Mahallesi’ni sağlıklı içme suyuna kavuşturuyor.

Göreve gelir gelmez, şehrin altyapısında büyük bir dönüşüm başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilçelerdeki su ve altyapı sorunlarını birer birer çözüme kavuşturuyor. Akın’ın talimatıyla Karesi ilçesine bağlı Kabakdere Mahallesi’nde “Kabakdere Mahallesi Terfili İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi” çalışmalarına başlayan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, 6.010 metrelik hat, Ara Terfi Merkezi ve sanat yapılarının yapımı tamamlanmış olup, pompa montajlarına devam ediliyor. Çalışmaları yakından takip eden BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk pompa montajlarına başlandığını ve tamamlanmasının ardından hattın devreye alınıp mahallenin su sorununun kalıcı olarak çözüleceğini söyledi.

6.010 METRE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI

Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak gerçekleştiği kırsal Kabakdere Mahallesi’nde yıllardır yaşanan içme suyu krizini çözmek için Başkan Akın’ın talimatıyla BASKİ ekipleri, “Kabakdere Mahallesi Terfili İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi” kapsamında; toplam 6.010 metre içme suyu şebeke hattı, 1 adet ara terfi merkezi ve 23 adet sanat yapılarını tamamladı. Bu kapsamda pompa montajlarına ise devam ediliyor. Montajların tamamlanmasıyla, önümüzdeki günlerde test süreçlerine başlayacak olan BASKİ, mahalleye sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayacak.

“TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ”

Kabakdere Mahallesi’nde BASKİ’nin sürdürdüğü çalışmaları yakından takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Tüm ilçelerimizin yaz, kış kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna ulaşması için altyapı yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Eşit ve adil hizmet anlayışıyla hem merkezde hem de kırsalda her vatandaşımız içme suyuna kolaylıkla ulaşacak. Sözümüzü tutuyor, vatandaşlarımızın rahatı için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız da şehir merkezindekiler gibi suya kolayca ulaşacak” ifadelerini kullandı.

“SU KAYIPLARINI EN AZA İNDİRİYORUZ”

Su kayıp kaçaklarını en aza indirmek için modern altyapı sistemlerini geliştirdiklerini söyleyen ve çalışmaları yerinde takip eden BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Sürdürülebilir, sağlıklı su yönetimi için tüm ilçelerimizde Başkanımız Ahmet Akın öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kabakdere Mahallemize modern altyapı sistemleriyle su kayıplarını minimuma indirerek ve vatandaşlarımıza uzun yıllar hizmet edecek bir tesis kazandırıyoruz.” ifadelerini kullandı.