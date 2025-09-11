  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir'de Ahmet Akın’dan Kabakdere’nin su sorununa kalıcı çözüm

Balıkesir'de Ahmet Akın’dan Kabakdere’nin su sorununa kalıcı çözüm

Balıkesir'de Ahmet Akın’dan Kabakdere’nin su sorununa kalıcı çözüm
Güncelleme:

Balıkesir’de altyapının güçlendirilmesi ve içme suyu kalitesinin artması için tüm ilçelerde büyük bir dönüşüm başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Karesi ilçesine bağlı Kabakdere Mahallesi’ni sağlıklı içme suyuna kavuşturuyor.

Göreve gelir gelmez, şehrin altyapısında büyük bir dönüşüm başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilçelerdeki su ve altyapı sorunlarını birer birer çözüme kavuşturuyor. Akın’ın talimatıyla Karesi ilçesine bağlı Kabakdere Mahallesi’nde “Kabakdere Mahallesi Terfili İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi” çalışmalarına başlayan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, 6.010 metrelik hat, Ara Terfi Merkezi ve sanat yapılarının yapımı tamamlanmış olup, pompa montajlarına devam ediliyor. Çalışmaları yakından takip eden BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk pompa montajlarına başlandığını ve tamamlanmasının ardından hattın devreye alınıp mahallenin su sorununun kalıcı olarak çözüleceğini söyledi.

6.010 METRE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI

Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak gerçekleştiği kırsal Kabakdere Mahallesi’nde yıllardır yaşanan içme suyu krizini çözmek için Başkan Akın’ın talimatıyla BASKİ ekipleri, “Kabakdere Mahallesi Terfili İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi” kapsamında; toplam 6.010 metre içme suyu şebeke hattı,  1 adet ara terfi merkezi ve 23 adet sanat yapılarını tamamladı. Bu kapsamda pompa montajlarına ise devam ediliyor. Montajların tamamlanmasıyla, önümüzdeki günlerde test süreçlerine başlayacak olan BASKİ, mahalleye sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayacak.

“TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ”

Kabakdere Mahallesi’nde BASKİ’nin sürdürdüğü çalışmaları yakından takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Tüm ilçelerimizin yaz, kış kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna ulaşması için altyapı yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Eşit ve adil hizmet anlayışıyla hem merkezde hem de kırsalda her vatandaşımız içme suyuna kolaylıkla ulaşacak. Sözümüzü tutuyor, vatandaşlarımızın rahatı için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız da şehir merkezindekiler gibi suya kolayca ulaşacak” ifadelerini kullandı.

“SU KAYIPLARINI EN AZA İNDİRİYORUZ”

Su kayıp kaçaklarını en aza indirmek için modern altyapı sistemlerini geliştirdiklerini söyleyen ve çalışmaları yerinde takip eden BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Sürdürülebilir, sağlıklı su yönetimi için tüm ilçelerimizde Başkanımız Ahmet Akın öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kabakdere Mahallemize modern altyapı sistemleriyle su kayıplarını minimuma indirerek ve vatandaşlarımıza uzun yıllar hizmet edecek bir tesis kazandırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçilmişti... BYD'den büyük fırsat kampanyası Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçilmişti... BYD'den büyük fırsat kampanyası 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü merkeze çekildi 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü merkeze çekildi Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri... Baştan aşağı herşeyiyle değişti! Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri... Baştan aşağı herşeyiyle değişti! İstanbul'da fuhuş çetesine eş zamanlı baskın İstanbul'da fuhuş çetesine eş zamanlı baskın Konserleri bir bir iptal edilen Manifest grubundan flaş karar Konserleri bir bir iptal edilen Manifest grubundan flaş karar Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası reddedildi CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası reddedildi Anayasa Mahkemesi'nden Murat Çalık kararı Anayasa Mahkemesi'nden Murat Çalık kararı Eylül ayının 0 faizli banka kredileri belli oldu: 90 bin TL faizsiz kredi veren bile var! Eylül ayının 0 faizli banka kredileri belli oldu: 90 bin TL faizsiz kredi veren bile var! Can Holding operasyonunda el konulan şirketlerin listesi ortaya çıktı Can Holding operasyonunda el konulan şirketlerin listesi ortaya çıktı
AK Partili Şamil Tayyar'dan olay iddia: Operasyonu önlemek için kendini paralayanlar oldu AK Partili Şamil Tayyar'dan olay iddia: Operasyonu önlemek için kendini paralayanlar oldu Poligonda şoke eden olay: Polis her yerde 16 yaşındaki çocuğu arıyor Poligonda şoke eden olay: Polis her yerde 16 yaşındaki çocuğu arıyor Hem Türkiye'nin hem de Dünya'nın tescilli güzelinin değişimi herkesi şaşırttı Hem Türkiye'nin hem de Dünya'nın tescilli güzelinin değişimi herkesi şaşırttı Meteoroloji'den sarı alarm: Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den sarı alarm: Kuvvetli geliyor! İskenderun'da şehit olan 2 askerin otopsi raporu şoke etti! İskenderun'da şehit olan 2 askerin otopsi raporu şoke etti! Mesut Yar, Habertürk'e yapılan operasyonu canlı yayında öğrendi Mesut Yar, Habertürk'e yapılan operasyonu canlı yayında öğrendi Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal aşka geldi; sevgilisine özlemini haykırdı Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal aşka geldi; sevgilisine özlemini haykırdı Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV'ye el konuldu Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV'ye el konuldu Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan operasyon açıklaması Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan operasyon açıklaması Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti! Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti!