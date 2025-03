Balıkesir’de amatör sporcular için ''Çamaşır Yıkama Merkezi'' açıldı

Kentin tüm değerlerine sahip çıkan anlayışla hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde bulunan futbol antrenman sahasına Balıkesirspor’un efsane kaptanlarından Can Cangök’ün adını verdi. Amatör sporlarda mücadele veren sporcular içinde aynı spor tesisi içerisinde “Çamaşır Yıkama Merkezi” açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın girişimleriyle Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde bulunan futbol antrenman sahasına geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Balıkesirspor’un efsane kaptanlarından Can Cangök’ün adı verildi. Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde düzenlenen Can Cangök Antrenman Sahası İsim Törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Balıkesirspor Başkanı Abdullah Bekki, Cangök ailesi, sporcular ve davetliler katıldı. Başkan Akın, uzun yıllar kırmızı beyazlı formayı giyen ve Balıkesirspor’da teknik direktör olarakta görev yapan Can Cangök’ün adını yaşatarak ona olan vefayı gösterdiklerinin altını çizerken aynı zamanda ismini gören gençlere de ilham kaynağı olacağını söyledi. Cangök Ailesi, antrenman sahasına Can Cangök’ün adının verilmesinden dolayı Başkan Akın’a teşekkür etti.

“VEFASI OLMAYANIN BEKASI OLMAZ”

Kürsüye merhum Can Cangök’ün torunu Candemir Cangök ile birlikte çıkan Akın, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu söyledi. “Vefası olmayanın bekası olmaz” anlayışıyla ilerlediklerini vurgulayan Akın, “Memleketi için taş üzerine taş koyan herkesten Allah razı olsun. Onların yaptıklarını hatırlatmak, unutturmamak için vefamızı göstermek ve isimlerini yaşatmak bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim borcum. Sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getireceğiz. Balıkesirspor’da her noktada bulunmuş ve mücadele vermiş bir ağabeyimize az bile” diye konuştu.

“EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Can Cangök’ün ömrünün sahalarda geçtiğine vurgu yapan Akın, adının da bu antrenman sahasında yaşayacağını söyledi. Balıkesirspor’un bugün geldiği konumun herkesi mutlu ettiğini söyleyen Akın, Cangök’ün emanetine de sahip çıktıklarını söyledi. Bugüne kadar Balıkesirspor’da görev yapan herkese emeklerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Akın, “Balıkesir halkı olarak Balıkesir’in en büyük markasının yanında olacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.

ÇAMAŞIR YIKAMA MERKEZİ AÇILDI

Başkan Akın, Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni’nde Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde sporcular için çamaşır yıkama merkezi sözünü vermişti. Sporculardan bu konuda yoğun bir talep aldıklarını söyleyen Akın, bu çamaşırhane ile spor yapmak isteyenlerin sağlıklı, temiz koşullarda maç ve antrenman imkanı bulacağını söyledi. Hayata geçirdikleri proje ve hizmetlerle Balıkesir’in spor alanındaki başarılarını zirveye çıkaracaklarına değinen Akın, ayakta kalma mücadelesi veren kulüpleri de asla yalnız bırakmayacaklarını belirtti. Amatör kulüplere destek vermek için "Çamaşır Yıkama Merkezini" açtıklarını ifade eden Akın, “Amatör Spor Haftası’nda verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirdik. Spor ve sporcunun yanında olan yönetim anlayışımızla şehrimizdeki her spor dalına destek vereceğiz” dedi.

"81 İLDE OLMAYAN HİZMET"

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Çamaşır Yıkama Merkezi hizmetinin ilk kez Balıkesir’de verilmeye başlandığını belirtirken şunları söyledi: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a teşekkür ediyorum. Bu Türkiye’nin 81 ilinin hiçbir yerinde olmayan bir hizmet. Herkes evinde yıkıyordu. Açılışı yapılan bu merkez, sporcular için inanın çoğu şeyden daha önemli. Çamaşırhane hizmeti çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim”

HER FIRSATTA HALKLA İÇ İÇE

Başkan Akın, açılış programlarının ardından spor tesisinde antrenman yapan gençlerle ve onlara destek olmak için gelen yakınları ile sohbet etti. Renkli görüntülerin yaşandığı anlarda Başkan Akın, sahada maç yapan sporculara da eşlik etti. Her fırsatta halkın içinde olmaya çalışan ve her kesimin takdir ettiği Akın, gençlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.