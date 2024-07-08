Balıkesir’de ‘Aromaterapinin Onkolojide Kullanımı’ konuşuldu

Tıbbi Onkoloji Uzmanı, Yazar ve Fitoterapist Prof. Dr. Canfeza Sezgin, Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali kapsamında BAÇEM’de ‘Aromaterapinin Onkolojide Kullanımı’ adında bir seminer verdi. Seminere yoğun ilgi gösteren katılımcılar ilgiyle dinledi.

Kanserde modern ve güncel kişiye özel tedavilerinin planlanması, yürütülmesi ve takip edilmesi, dahili hastalıklarda fitoterapi -bitkisel tedavilerin uygulanması, kanser riskinin azaltılması, beslenme ve yaşam tarzının planlanması gibi geniş bir yelpazede kişiye özel tedaviler yürüten Tıbbi Onkoloji Uzmanı, Yazar ve Fitoterapist Prof. Dr. Canfeza Sezgin, Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali kapsamında BAÇEM’de bir seminer verdi. ‘Aromaterapinin Onkolojide Kullanımı’ kullanımı başlığındaki seminerde tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olduğunun altını çizerek bilgilerini ilgiyle dinleyen katılımcılara aktardı.

SİBONUN TEDAVİSİNDE ETKİLİ

Aromaterapinin; tamamlayıcı tedavi olarak kişilerin duygusal, ruhsal veya fiziksel açıdan daha iyi olma halinin sağlanmasında kullanılan bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Canfeza Sezgin “Aromaterapiyi, difüzyon dediğimiz solunum yoluyla uygulayabiliyoruz. Özellikle bölgesel tedavilerde taşıyıcı yağlarla, kremler içerisine karıştırılarak uygulanıyor. Bazen de kombine kullanıyoruz. Yani aromaterapiyi sağlıkta hem solunum hem de bölgesel yolla kullanabiliyoruz. Ağız yoluyla kullanımı da özel endikasyonlarla yapılıyor. Günümüzde endüstriyel hayat ve beslenme nedeniyle incebağırsak florasında ciddi bozulma, kalınbağırsak florası incebağırsağa doğru geçtiği “Sibo” dediğimiz bir hastalığa yol açıyor. Sibonun tedavisinde de özellikle aromaterapik yağlar içeren kapsüller kullanılmaya başlandı.” dedi.

AROMATERAPİK MASAJ ENDİŞE VE DEPRESYONDA AZALMA SAĞLIYOR

Endişe ve depresyona yönelik yapılan çalışmalara bakıldığında; aromaterapide de fitoterapide olduğu gibi az çalışma olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canfeza Sezgin “Az sayıda çalışması olduğu için çok yoğun bir öneri yapamıyoruz ama aromaterapi kullanımı emniyetlidir. Alerjik reaksiyon olmadığına dair testler yapıldığı takdirde çok rahatlıkla kullanılabilir. Aromaterapi masajı özellikle lavanta ve papatya uçucu yağıyla masaj yapıldığı zaman endişe ve depresyon yakınmalarına bir miktar fayda sağlıyor. Zaten masajın da rahatlatıcı özelliği vardır ama aromaterapik masajın hem kokusu hem beyin dalgalarının yatışması ve iyileşmesinde de etkisi iyileşme sağlıyor.” dedi.

KANSER HASTALARINDA DA GÜVENLE KULLANILIYOR

Solunum yoluyla uygulanan aromaterapinin kişinin iyileşmesine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Canfeza Sezgin “Yapılan araştırmalarda da solunum yoluyla kullanımında kanser hastalarında endişe ve depresyon yakınmalarında azalma saptanmıştır. Bu konularda hastalarda antidepresan kullanırız ama antidepresanlarda ciddi sorunlar karşımıza çıkıyor ve hastalarımızın çoğunluğu da kullanmak istemiyor. Ya aşırı uyku yapıyor ya da aşırı yeme ihtiyacını dürtülüyor veya günlük normal aktivitelerinde bozulmalar gözleniyor. Bu gibi durumlarda emniyetli bir şekilde aromaterapinin kullanılması hasta için daha güven vericidir. Lavanta, papatya, sardunya, bergamot ve gül uçucu yağları bu konuda inolasyon aromaterapisinde endişe ve stresi azaltmada etkili olduğu gösterildi.” diye konuştu.

Balıkesir gibi güzel bir şehirde aromaterapedik ve fitoterapedik denilen tıbbi amaçlı kullanılan bitkilerin yetiştiği güzel bir alana gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Prof. Dr. Canfeza Sezgin, festivalde emeği geçen herkese ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür etti.