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Balıkesir’de Ata’ya saygı etkinliklerine yoğun ilgi

Balıkesir’de Ata’ya saygı etkinliklerine yoğun ilgi
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı kapsamında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde Mustafa isimli animasyon filminin gösterimi gerçekleştirildi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıldığı bu özel günde besteci Burçin Büke ve opera sanatçısı bariton Güvenç Dağüstün tarafından ''Bağımsızlığa Ezgiler ve Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar'' konseri gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenledi. Atatürk’ün çocukluğunun anlatıldığı Mustafa isimli animasyon filminin gösterimi çocuklardan büyük ilgi gördü. Film, 20 ilçede gösterime girecek.

ÇOCUKLARDAN FİLME TAM NOT

Mustafa isimli animasyon filmini izleyen Gökdeniz Gül, “Atatürk’ü çok seviyoruz.” diyerek Atatürk’e olan sevgisini dile getirdi.

Alev Gül ise “Film güzeldi, Atatürk’ün çocukluğunu anlatıyordu. Yani onun ne kadar kararlı, daha küçük yaşlarda özgüven sahibi, tuttuğunu koparan bir çocuk olduğu başarılı bir şekilde yansıtılmıştı. Biz beğendik. Keyif aldık.” diye konuştu.

Mehmet Şerif Eğinlioğlu Ortaokulu’nda 5. sınıf öğrencisi olan Samet Coşkun “Film, Ata’mızın küçüklüğünden, hayallerinden bahsediyordu. Kısacası her zaman Ata’mızın izindeyiz.” dedi.

“Mustafa” filmini çok beğendiğini söyleyen Ahmet Eymen Çelik “Bence çok güzeldi. Bazı yerlerinde duygulu, bazı yerlerinde neşeliydi.” diyerek film hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

“ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILARI SESLENDİRDİLER”

Kariyerleri boyunca ulusal ve uluslararası pek çok konser düzenleyen Piyanist, besteci Burçin Büke ve opera sanatçısı Bariton Güvenç Dağüstün, “Bağımsızlığa Ezgiler ve Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” buluşmasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Balıkesir’de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Opera Sanatçısı Güvenç Dağüstün “Güzel bir belediyecilik anlayışı başlamış. Seyirci güzel. Hoşumuza gitti, biz sevdik yani. Böyle özel bir günde bizleri davet ettikleri için de teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmen Nuray Dağhan “Çok güzeldi. Balıkesir için çok değişik bir programdı. Çok beğendim” dedi.

Lise öğrencisi Zeynep Yıldırım programı çok başarılı bulduğunu dile getirerek “ Gerçekten gününe çok yakışır bir program olduğunu düşünüyorum. Şarkıların seçimlerini filan hepsini çok beğendim. Umarım bu tür etkinlikler ülkemizde daha çok artar. Bugün Atatürk’ün ilkelerini daha da yakından hissettiğimizi düşünüyorum. Atatürk’ün ilkeleri ışığında yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Resim öğretmeni Melike Sökmen “Atatürk’ümüzün ölüm yıl dönümünü andığımız bu günde her zaman, her daim kalbimizde olduğunu bilmek, onun sevdiği şarkıları dinleyerek bunu içimizde hissetmek çok güzeldi. Çok kaliteliydi. Oldukça da beğenildi, bütün şarkılara eşlik ettik. Atatürk’ün sevdiği şarkıları dinlemekten de gurur duyduk” şeklinde konuştu.

MİNİKLER DE ATA’SINI ANDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bal Çocuk Kuvayı Milliye Şubesi ve Baltok Şubesi’ndeki 3-6 yaş aralığındaki, toplam 150 minik öğrenci 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinliği kapsamında karanfiller bırakıp, öğretmenleri eşliğinde Atatürk’ün sevdiği şarkıları koro halinde seslendirdi. Ayrıca minikler Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar eşliğinde kahve kokulu notalar da yaptı. Saat 09.05’te siren, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti.

ATA’YA SAYGI KOŞUSUNA KATILIM YOĞUN OLDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk’ü Anma etkinliği kapsamında düzenlediği bir diğer etkinlik ise Ata’ya Saygı Koşusu oldu. 10 Kasım Pazar günü Gönen’de düzenlenen koşuya toplamda onlarca kişi katıldı. Gönen Cumhuriyet Meydanı’ndan start alan koşu, yine aynı noktada sona erdi. Koşu Yıldız kızlar ve erkekler 1000 metre, Genç kadınlar ve erkekler 3000 metre, Büyük kadınlar ve erkekler 3000 metre ve Halk koşuşu 1000 metre olmak üzere toplamda 7 kategoride düzenlendi.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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