Balıkesir'de BAÇEM, Altınoluk Meslek Yüksekokulu öğrencilerine kapılarını açtı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), her yaştan vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü öğrencileri, BAÇEM’i ziyaret ederek aromatik bitkiler hakkında kapsamlı bilgiler edindiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki BAÇEM, Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü öğrencilerini, ağırladığı teknik gezi ile aromatik bitkilerin üretim, işleme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin uygulamalı bilgiler edinme fırsatı buldu.

BAÇEM VE ÖĞRENCİLER ORTAK PROJELERDE BULUŞACAK

Gezi sırasında BAÇEM personeli tarafından bal mumu merhemi atölyesi de uygulamalı olarak öğrencilere gösterildi. Teknik gezi kapsamında BAÇEM personeli atölye çalışmasında bal mumunun kullanım alanlarını, üretim aşamalarını ve merhem yapım sürecini detaylı şekilde öğrencilere aktardı. Ziyaret sırasında öğrenciler, geliştirmeyi planladıkları projeler ve fikir birliği sağlanan çalışmalar için BAÇEM’den her zaman teknik destek alabileceklerinin sözünü de aldı. Bu yönüyle teknik gezi, üniversite–uygulama iş birliğini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

KURSLARIN ETKİLERİ OLDUKÇA BÜYÜK

Gezi programı BAÇEM tanıtım ve gezi turuyla sona erdi. Ayrıca daha önce BAÇEM bünyesinde düzenlenen kurslara katılmış bazı öğrencilerin bugün Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü’nde eğitim almaları, BAÇEM’in verdiği kurs ve eğitimlerin akademik ve mesleki gelişimde ne denli önemli olduğu bir kez daha gösterilmiş oldu. Teknik gezi sonunda okul yönetimi ve öğrenciler, BAÇEM ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

