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Balıkesir'de BAÇEM, arıcılık sektörüne yeni iş gücü kazandırıyor

Balıkesir'de BAÇEM, arıcılık sektörüne yeni iş gücü kazandırıyor
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Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) koordinasyonunda düzenlenen “1. Uygulamalı Arıcılık Kursu” teorik ve uygulamalı eğitimlerle tamamlandı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen kursiyerler Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi’ni ziyaret etti. “Bu kadar kapsamlı bir arıcılık eğitimi görmemiştik” diyen kursiyerler, BAÇEM’i ilgiyle takip ettiklerini dile getirdiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından ilk kez düzenlenen uygulamalı arıcılık kursunda eğitim gören katılımcılar Karesi’deki Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi’ni ziyaret ettiler. BAÇEM, Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve BALMEK iş birliğinde düzenlenen “1. Uygulamalı Arıcılık Kursu” teorik eğitimlerin ardından uygulama eğitimleriyle tamamlandı. Karesi’deki Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi’ni ziyaret eden kursiyerler, üretilen ürünler ve çalışmalarla ilgili bilgi aldılar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında açıklama yapan BAÇEM Şube Müdürü Nazım Tanrıkulu, alanında uzman eğitmenlerle keyifli bir eğitim sürecini tamamladıklarını dile getirdi.

“HER YÖNÜYLE ARICILIĞI ELE ALDIK”

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) Şube Müdürü Nazım Tanrıkulu, “BAÇEM’de ilk defa arıcılık kursu açılıyor. Biz aslında diğer kursları da referans alarak her yönüyle arıcılık ve markalaşmaya giden katma değerli ürünleri götürebilecek bir arıcılık kurgusuyla planladık eğitimimizi” diyerek kursun öneminden bahsetti.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YAPTIĞI BU SİSTEM GERÇEKTEN ETKİLİ”

 BAÇEM’de düzenlenen arıcılık kursunda eğitim alan Utkan Şahverdi, “Daha önce de ilgim vardı bir genç olarak, hatta kursa abimle geldim. Ailecek bunu devam ettirmek için, ileriye doğru nasıl gidebiliriz diye yola çıktık. İleriye dönük olarak bu işi yapacağız Kızılkeçili, Zeytinli Bölgesi’nde. Daha önce hiç böyle bir şey yokken BAÇEM’e geldikten sonra bunun faydasını görmüş olduk. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu bu sistem gerçekten çok etkili. Çok sevindik burada böyle bir kurs olduğuna” ifadelerini kullandı.

 “ALANINDA UZMAN HOCALARDAN EĞİTİM ALDIK”

 Alanında uzman ve tecrübeli hocalardan arıcılık eğitimi aldıkları için mutlu olduğunu dile getiren katılımcılardan Ece Yüksekkaya, “Çok mutluyuz, hiç bu kadar bal çeşitlerini bir arada görmemiştik. Bu kadar güzel, değerli hocalarımız ve alanlarında uzman hocalarımızdan eğitim aldık. Hem belediyeye hem de BAÇEM’e teşekkür ederiz” dedi.

 “DAHA ÖNCE BU KADAR KAPSAMLI BİR KURSA KATILMAMIŞTIM”

 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BAÇEM’de düzenlenen arıcılık kursunun oldukça kapsamlı olduğunu dile getiren İlayda Saraç, “Çok keyifli bir eğitim süreciydi. Bugün ilk defa elimle canlı bir arı tuttum. Bunu başka bir yerde deneyimleyebileceğimi çok sanmıyorum. Daha önce üç farklı arı eğitimine katıldım. Bir tanesi Halk Eğitim Merkezi’ndeydi diğer özel uygulamalı bir kurstu ama Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu arı eğitimi kadar kapsamlı hem tekniğinin hem uygulamanın birleştiği başka bir eğitime katılmamıştım” şeklinde konuştu.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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