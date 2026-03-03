Balıkesir'de BALDEP Projesi kapsamında çalışmalar Ayvalık’ta sürüyor

  1. Anasayfa
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi iş birliğinde yürütülen BALDEP Projesi kapsamında Ayvalık’ta saha çalışmaları aralıksız devam ediyor.

“Balıkesir İlinde Deprem Tehlikesinin Değerlendirilmesi ve Sıvılaşma Potansiyeli Taşıyan Bölgelerin Araştırılması Projesi” (BALDEP) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi iş birliğinde sürdürülüyor. Balıkesir genelini kapsayacak şekilde etaplar halinde sürdürülen proje çerçevesinde; il genelinde zemin sınıflamasının detaylandırılması, yerel zemin özelliklerinin belirlenmesi ve sıvılaşma potansiyeli taşıyan alanların tespit edilmesi hedefleniyor. Belirlenen program doğrultusunda farklı ilçelerde yürütülen çalışmaların yeni etabı Ayvalık ilçesinde başlatıldı.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: HSAD SİSTEMİ İLİMİZDE KULLANILIYOR

Türkiye’de ilk kez TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ve tasarımı kuruma ait olan Hareketli Sismik Ölçüm Sistemi (HSAD) ilk kez Balıkesir’de şehir içi ölçümlerde kullanılıyor. Yenilikçi teknoloji sayesinde geniş alanlarda kısa sürede veri toplanabiliyor, yerel zemin parametreleri yüksek çözünürlükte belirlenebiliyor ve yer altı yapısına ilişkin süreksizlikler ile zemin değişimleri detaylı şekilde analiz edilebiliyor.

BİLİMSEL VERİLER PLANLAMA SÜREÇLERİNE ALTLIK OLUŞTURACAK

Proje kapsamında yerel zemin koşullarının belirlenmesine yönelik arazi ölçümleri gerçekleştiriliyor, yer altı su seviyesi ve zemin parametreleri tespit ediliyor, sıvılaşma potansiyeli bilimsel yöntemlerle analiz ediliyor ve elde edilen veriler imar ile planlama süreçlerine altlık oluşturacak şekilde değerlendiriliyor. Balıkesir genelinde afetlere dirençli kent hedefi doğrultusunda yürütülen BALDEP Projesi ile bilimsel veriler ışığında daha güvenli ve sürdürülebilir yerleşim alanlarının planlanması amaçlanıyor. Ayvalık’ta başlayan yeni etap çalışmalarının, belirlenen takvim doğrultusunda diğer ilçelerde de sürdürüleceği bildirildi.

