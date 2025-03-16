  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir'de BALGÜÇ Vakfı Başkanı Akın’dan dayanışma çağrısı

Balıkesir'de BALGÜÇ Vakfı Başkanı Akın’dan dayanışma çağrısı

Balıkesir'de BALGÜÇ Vakfı Başkanı Akın’dan dayanışma çağrısı
Güncelleme:

Başkanlığını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yaptığı Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı (BALGÜÇ) tarafından hazırlanan “Ramazan Dayanışma Kampanyası” Ramazan ayının bereketini sofralara taşıyor.

Balıkesir’i dünyaya tanıtmak ve şehri her alanda güçlendirmek için projeler geliştiren Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı (BALGÜÇ), “Ramazan Dayanışma Kampanyası” ile kent dayanışmasını artırıyor. Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde Balıkesir Valiliği izniyle başlatılan kampanya kapsamında hayırseverler tarafından yapılan bağışlar, gıda kolisine dönüştürülerek ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor. Kent dayanışmasını artırarak dar gelirli ailelerin sofralarındaki bereketi büyütmek isteyen hayırseverler https://www.balguc.org/destek- ol/   internet adresinden bağışta bulunabiliyor.

 “HER DESTEK ANNE, BABALARA UMUT, ÇOCUKLARA MUTLULUK OLSUN”

Birlik ve dayanışma duygusuyla, BALGÜÇ’ün hazırladığı gıda kolilerinin mutlu sofralara vesile olmasını dileyen Başkan Akın, “Sevgili Balıkesir Ailem, birlik ve beraberlik duygusu en çok Kuvayı Milliye’nin Başkenti Balıkesir’imize yakışır. Mübarek Ramazan ayının ve yaklaşan bayramımızın sevincini Balıkesirli hemşehrilerimizle birlikte yaşamak, bu sevinci kentimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize ve çocuklarımıza yaşatmak için hepinizi BALGÜÇ Vakfı’mızın hazırladığı ‘Ramazan Dayanışma Kampanyası’na davet ediyorum. Her desteğiniz anne ve babalara umut, çocuklara mutluluk, evlere bereket olacaktır. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

 BALIKESİR’DE SOFRALAR DAYANIŞMAYLA BÜYÜYOR

2000 yılında kurulan Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı (BALGÜÇ), Balıkesir’in kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerini tanıtmak, şehrin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla vatandaşların refahı için projeler üretiyor. Balıkesir’in hayat standartlarının gelişmesi için her türlü organizasyon ve yapılan çalışmalar vakıf tarafından destekleniyor. BALGÜÇ Vakfı tarafından başlatılan ‘Ramazan Dayanışma Kampanyası’ sayesinde Balıkesir’de sofralar dayanışmayla büyüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın başkanlığını yaptığını BALGÜÇ Vakfı’nın yönetim kurulunda; Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, BALOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu (BALDEF) Başkanı Mehmet Çalışkan, İş insanı Murat Kurşun ve Avukat Tarık Erülgen yer alıyor.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erman Toroğlu gelecek senenin şampiyonunu bugünden ilan etti Erman Toroğlu gelecek senenin şampiyonunu bugünden ilan etti ORC Araştırma'nın 5 büyükşehirdeki genel seçim anketinin sonuçları açıklanddı ORC Araştırma'nın 5 büyükşehirdeki genel seçim anketinin sonuçları açıklanddı Son seçim anketi açıklandı; zirvede 0,5 puanlık fark var! Son seçim anketi açıklandı; zirvede 0,5 puanlık fark var! Ameliyat sonrası Bahçeli'nin neden fotoğrafının yayınlanmadığı ortaya çıktı Ameliyat sonrası Bahçeli'nin neden fotoğrafının yayınlanmadığı ortaya çıktı Kadınlarda teşhirciliğe yol açan skandal ilaç Türkiye'de! Kadınlarda teşhirciliğe yol açan skandal ilaç Türkiye'de! Marmara Bölgesi'nin gizli cennetine Yaren leylek akını Marmara Bölgesi'nin gizli cennetine Yaren leylek akını ''Diploma'' polemiğine Cem Yılmaz da dahil oldu! ''Diploma'' polemiğine Cem Yılmaz da dahil oldu! Diyanet Başkanı Erbaş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyesi olay oldu! Diyanet Başkanı Erbaş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyesi olay oldu! Bunaltan sıcaklara veda edin: Önce yağmur ardından da kar geliyor! Bunaltan sıcaklara veda edin: Önce yağmur ardından da kar geliyor! DEM Parti Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyecek ? Bakırhan'dan açıkladı DEM Parti Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyecek ? Bakırhan'dan açıkladı
Ata Demirer nasıl 30 kilo zayıfladığını açıkladı Ata Demirer nasıl 30 kilo zayıfladığını açıkladı Kiracılara güzel, ev ya da işyeri sahiplerine kötü haber! Kiracılara güzel, ev ya da işyeri sahiplerine kötü haber! Prof. Dr. Celal Şengör'ün 7 büyüklüğündeki deprem uyarısına 2 uzman isim yanıt verdi! Prof. Dr. Celal Şengör'ün 7 büyüklüğündeki deprem uyarısına 2 uzman isim yanıt verdi! Burcu Özberk'ten hayranlarını heyecanlandıran haber Burcu Özberk'ten hayranlarını heyecanlandıran haber İstanbul trafiğinde yine ''yol verme'' dehşeti! Adam çağırıp silahla vurdurdu! İstanbul trafiğinde yine ''yol verme'' dehşeti! Adam çağırıp silahla vurdurdu! Ceza almamak için hamileliğini kullanıyordu, 14'üncü çocuğunda tutukandı Ceza almamak için hamileliğini kullanıyordu, 14'üncü çocuğunda tutukandı Günlerdir kayıp olarak aranıyordu, cesedi çürümek üzereyken bulundu! Günlerdir kayıp olarak aranıyordu, cesedi çürümek üzereyken bulundu! NASA Mars'ın milyonlarca yıllık sırrını ortaya çıkardı NASA Mars'ın milyonlarca yıllık sırrını ortaya çıkardı Bali'nin altını üstüne getiren Melek Mosso'nun eleştiri bombardımanına tepkisi çok sert oldu Bali'nin altını üstüne getiren Melek Mosso'nun eleştiri bombardımanına tepkisi çok sert oldu Ünlü kadın şarkıcının lüks rezidanstaki evinde cinayet! Ünlü kadın şarkıcının lüks rezidanstaki evinde cinayet!