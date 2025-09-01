Balıkesir'de balık sezonu ilk mezatla açıldı

Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası Balıkesir’de, balık sezonu Bandırma Su Ürünleri Hali’nde gerçekleştirilen ilk mezatla açıldı.

Balıkçılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Balıkesir’de av yasağının kalkmasıyla hazırlıklarının günler öncesinden tamamlayan balıkçılar, “Vira Bismillah” diyerek ilk ağlarını denizle buluşturdu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su ürünleri Hali’nde sabahın ilk ışıklarıyla gerçekleştirilen mezat programında tutulan ilk balıklar mezat usulü satışa çıkarıldı. Balık sezonunun ilk mezatını Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun, BATAŞ Genel Müdürü Halit Özdelibaş ve hal esnafı birlikte gerçekleştirdi.

AKIN: “DENİZLERİMİZİN BEREKETİ SOFRALARIMIZA BOLLUK GETİRSİN”

Balık sezonunun bolluk ve bereket içinde geçmesi temennisinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’imizde balık sezonu hayırlı olsun. Tüm balıkçı hemşehrilerime bereketli ve kazasız bir sezon olmasını diliyorum. Denizlerimizin bereketi sofralarımıza bolluk getirsin. Vira Bismillah.” diyerek tüm balıkçılara bereketli bir sezon diledi.