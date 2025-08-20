Balıkesir'de BASKİ’den kayıp ve kaçakla mücadelede kararlı adım

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, yıllardır süregelen kayıp kaçak sorununa "Dur!" demek için denetimlerini artırdı. BASKİ tarafından yapılan açıklamada resmi kayıtlarda 797 bin olarak görülen abone sayısının 1 milyonun üzerinde olması gerektiği belirtilirken tespit edilen kaçak su kullanımları için gerekli işlemlerin de yapıldığı vurgulandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, yıllardır şehrin en büyük sorunlarından biri haline gelen içme suyundaki kayıp kaçakla mücadelesini sürdürüyor. Oluşturulan özel ekiplerle sahada denetimlere başlayan BASKİ tespit edilen kaçak kullanımlar için de gerekli işlemleri uyguluyor. Son olarak temmuz ayında gerçekleştirilen denetimlerde; yazlık siteler, bazı hastane ve resmi kurumlar, oteller, tatil köyleri ve atık su aboneleri dâhil olmak üzere Bandırma’da 194, Edremit’te 375 ve Erdek’te 122 kaçak kullanım tespit edildi. Başta resmi kurumlar olmak üzere pek çok işletme ve özel kurumda kaçak su kullanımı durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

54,4 MİLYON METREKÜP İÇME SUYU KAYBI VAR

BASKİ ekiplerinin yaptıkları saha denetimlerinde geçmiş yıllardaki dengesiz ve kontrolsüz faturalandırmaların sonucu olarak resmi kayıtlarda 797 bin olarak görünen abone sayısının gerçekte 1 milyonun üzerinde olması gerektiği anlaşıldı. 2024 yılı verilerine göre toplam 117,6 milyon metreküp su verilmiş olmasına rağmen bunun yalnızca 59,6 milyon metreküpünün faturalandırıldığı belirlendi. İçme suyunda 54,4 milyon metreküp oranında fiziki ve idari kaybın olduğu bunun sebebinin ise abonesiz ve sayaçsız kullanımdan kaynaklandığı tespit edildi.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SU MİKTARI GÜNDEN GÜNE AZALIYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan su kıtlığı ve iklim değişikliğinin oluşturduğu risklerin önlenmesi amacıyla BASKİ’nin Kaçak Su Timi ekipleri, denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Geniş bir coğrafyaya sahip olan Balıkesir’de 20 ilçenin tümüne kesintisiz ve sağlıklı su ulaştırmak için gece gündüz özveriyle çalışan BASKİ Genel Müdürlüğü, yanlış tarımsal sulama yöntemlerinin kullanılmaması için çiftçilere farkındalık kazandırırken suyun korunması ve kayıp kaçağın önlenmesi için de mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.