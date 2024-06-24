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Balıkesir’de bayram tatilinde 15 bin ton çöp toplandı

Balıkesir’de bayram tatilinde 15 bin ton çöp toplandı
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Atık taşıma faaliyetlerini aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız Kurban Bayramı’nda çalışmalarıyla vatandaşlardan tam not aldı. Bayramda; ilçelerden 11 bin 616 ton evsel atığı düzenli depolama sahasına taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Entegre Katı Atık Tesisi’nde toplamda 15 bin 286 ton evsel atığın bertarafını sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde artan nüfus ve trafik yoğunluğuna rağmen ilçe belediyeleriyle birlikte evsel atık yönetimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. İlçe belediyeleri tarafından; ev, işyeri ve sokaklardan çöp kamyonları ile toplanan sıkıştırılmış evsel atıklar, 14 ilçede bulunan ve 18 ilçeye hizmet eden Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı işletmesindeki aktarma istasyonlarından; evsel atık taşımaya uyumlu araçlar ile 463 seferde 88 bin 292 kilometre yol kat ederek atıkları taşıdı. 9 gün boyunca; 11 bin 616 ton evsel atık taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesinde bulunan Entegre Katı Atık Tesisi’ne toplamda 15 bin 286 ton evsel atığı kabul ederek bertaraf etti. Böylelikle vahşi depolama alanları oluşumunun önüne geçen Büyükşehir Belediyesi atıkların; denize, toprağa, havaya kısacası doğaya verdiği zararları da minimize etti.

Atık taşıma faaliyetlerini aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız Kurban Bayramı’nda çalışmalarıyla vatandaşlardan tam not aldı. Bayramda; ilçelerden 11 bin 616 ton evsel atığı düzenli depolama sahasına taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Entegre Katı Atık Tesisi’nde toplamda 15 bin 286 ton evsel atığın bertarafını sağladı.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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