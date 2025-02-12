Balıkesir'de Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarj Hattı yenilendi

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, 23 yıllık ekonomik ömrünü tamamlayan ve işlevsiz hale gelen Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi derin deniz deşarj hattını acil müdahale ile 15 günde yeniledi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi derin deniz deşarj hattının ekonomik ömrünün tamamlamasından dolayı yaşanan yapısal deformasyonlar nedeniyle başlatılan yenileme çalışmalarını tamamladı. Gece saatlerinde art arda yaşanan göçükler sonucunda tamamen işlevini kaybeden hat, yapılan acil müdahaleler ve titizlikle yürütülen proje süreci sayesinde 15 gün gibi kısa bir sürede yeniden devreye alındı.

ACİL MÜDAHALE İLE TAŞKINLAR ÖNLENDİ

1998-1999 yıllarında inşa edilen ve yıllar içinde deformasyona uğrayan 800 mm çapındaki asbest boruların ekonomik ömrünü tamamladığı belirlenmişti. Özellikle son üç yıl içerisinde yükleme bacası ile deniz kıyısı arasında sık sık meydana gelen göçükler, hattın işlevselliğini ciddi şekilde azaltmıştı. Gece saatlerinde meydana gelen üç büyük göçük, hattın tamamen tıkanmasına ve pompaların durdurulmasına neden oldu. Bu durum, yakın mahallelerde kanal taşkınlarına yol açarken, taşkınların önüne geçebilmek adına acil müdahalede bulunularak dereye geçici deşarj sağlandı.

DERE TEMİZLİĞİ BAŞLATILDI

BASKİ tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, projede belirlenen 710 mm HDPE boru yerine montaj kolaylığı açısından 630 mm çapında PVC borular tercih edilerek, toplam 875 metre uzunluğunda yeni güzergâhta imalat çalışmalarına hızla başlandı. 15 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan yeni hat kontrolleri sağlanarak devreye alındı. Aynı zamanda geçici dere deşarjı kaldırılarak dere temizliği başlatıldı.

BAŞKAN AKIN, SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın, yaşanan sorunu yakından takip ettiğini ve sürecin hızlı bir şekilde çözülmesi için talimat verdiğini belirten BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarj Hattı’nın yıllar içinde yıpranarak kullanım ömrünü tamamladığını tespit etmiştik. Ancak son yaşanan göçükler, hattın tamamen işlevsiz hale gelmesine neden oldu. BASKİ olarak süreci hızlı bir şekilde ele alarak acil müdahalede bulunduk ve yeni hattın inşasını rekor sürede tamamladık. Şu an itibarıyla yeni hat devreye alınmış olup, dere deşarjı da tamir edilmiştir." ifadelerini kullandı. BASKİ, Balıkesir genelinde altyapı yatırımlarına devam ederken, Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgedeki kanalizasyon hizmetlerinin daha sağlıklı ve güvenli hale getirildiği vurgulandı.